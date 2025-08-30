„Superaplicația Rusiei”

Aceste platforme au suferit recent întreruperi complete sau parțiale ale apelurilor vocale și video în întreaga țară.

Oficialii susțin că Max va deveni în curând „superaplicația” Rusiei, o platformă unică pentru mesagerie, plăți și servicii guvernamentale.

Lansată în martie, aplicația susține că are deja peste 18 milioane de conturi înregistrate, față de doar 1 milion în iunie.

Max va veni preinstalată pe toate dispozitivele vândute în Rusia

Începând cu 1 septembrie, Max trebuie preinstalată pe toate smartphone-urile, tabletele, computerele și televizoarele inteligente vândute în Rusia.

Momentul ales de Kremlin pare deliberat, având în vedere că din mijlocul lunii august, utilizatorii WhatsApp și Telegram nu au putut efectua apeluri vocale.

Roskomnadzor a blocat oficial funcțiile de apelare vocală în ambele aplicații de mesagerie, invocând utilizarea acestora de către escroci și teroriști.

Această măsură a afectat însă cetățenii obișnuiți care se bazau pe aceste servicii pentru a economisi costurile de telefonie mobilă și roaming internațional.

„Multe companii rusești se bazează încă în totalitate pe Telegram și WhatsApp pentru apelurile de lucru. Aceste restricții privind apelurile arată încă o dată cum acest tip de dependență pune sub semnul întrebării viabilitatea totală a unei companii”, a declarat Denis Kuskov, CEO Telecom Daily.

Aplicația a fost endorsată de mai multe celebrități ruse

Unele dintre cele mai mari vedete de pe rețelele sociale din Rusia au fost cooptate pentru a promova Max.

Rapperul Instasamka a lăudat calitatea apelurilor Max într-o postare pe Instagram, susținând că a vorbit timp de două ore într-o parcare subterană fără a pierde conexiunea.

Muzicianul Yegor Krid a mers mai departe, promovând Max în videoclipul său muzical pentru single-ul „Morye”. Întins într-o barcă de cauciuc pe mare, el spune cuiva la telefon: „Frate, poți să crezi, Max funcționează chiar și pe mare!”.

Artemy Lebedev, directorul de design al VK, a indicat lipsa de anonimitate a Max ca fiind principalul său avantaj.

Într-un interviu cu bloggerul Amiran Sardarov, Lebedev a susținut că această caracteristică elimină boții și spammerii.

Recenziile utilizatorilor sunt mixte

„Se blochează constant și mesajele mele nu ajung întotdeauna”, a scris un recenzent pe Google Play, care a acordat aplicației o stea.

În schimb, un utilizator iOS a lăsat o recenzie de cinci stele: „În sfârșit, o aplicație care funcționează pur și simplu, spre deosebire de WhatsApp. Sper că vor continua să o îmbunătățească”.

Dincolo de marketingul strălucitor, Max este construită pentru a servi unui scop politic. Oficialii doresc integrarea acesteia cu portalul de servicii de stat Gosuslugi prin intermediul Sistemului Unificat de Identificare și Autentificare (ESIA).

Acest lucru ar permite cetățenilor să se conecteze la platformele guvernamentale, să plătească facturile de utilități sau să semneze documente direct prin intermediul aplicației.

La o reuniune a comisiei guvernamentale de la începutul lunii august, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a blocat inițial conexiunea imediată a Max la ESIA, invocând riscul de scurgere a datelor personale. Conform surselor din industria IT citate de mass-media rusă, FSB a prezentat o listă de mai multe pagini cu cerințe, de la sisteme de criptare certificate până la audituri ale codului sursă.

Pe 7 august, ministrul Dezvoltării Digitale, Maksut Shadaev, a anunțat că Max a îndeplinit toate cerințele de securitate ale FSB pentru integrarea cu Gosuslugi. VK insistă că problemele rămase sunt în curs de rezolvare, deși integrarea completă este așteptată acum doar până la sfârșitul toamnei.

De la ministere la blocuri de apartamente

Chiar și fără acces complet la Gosuslugi, instituțiile de stat promovează agresiv adoptarea Max de către public. Ministerul Serviciilor Locativ-Comunale din Moscova a ordonat ca toate chaturile de clădiri și cartiere să migreze de la WhatsApp și Telegram la noul mesager.

În republica Bașkortostan, companiile de administrare a locuințelor au fost obligate să transfere toate chaturile rezidenților până pe 25 august. Inspecția de Stat pentru Locuințe a trimis directive similare companiilor de administrare din regiunile Moscova, Tula, Nijni Novgorod, Krasnodar și Belgorod, precum și din republica Bașkortostan, potrivit Ostorozhno Novosti.

Instituțiile de învățământ din peste 20 de regiuni sunt, de asemenea, forțate să treacă la Max. Autoritățile din Tatarstan au anunțat că angajații Ministerului Educației, directorii și personalul școlilor și grădinițelor, elevii și părinții acestora trebuie să treacă la Max până în noiembrie.

Un profesor din Tatarstan a declarat pentru site-ul de știri exilat Vyorstka că este „speriat că va începe din nou constrângerea din partea autorităților”.

„Probabil că ne vor forța din nou să facem presiuni asupra copiilor și părinților pentru a folosi Max”, a spus profesorul.

„La serviciu, ni s-a spus că în curând ni se va cere tuturor să trecem la Max. Nu s-a specificat ce înseamnă exact acest lucru sau cum îl vom folosi. Nu este clar dacă pot refuza. Știind că Max este un instrument de control al statului, aș prefera să nu o fac”, a declarat pentru The Moscow Times un medic pediatru în vârstă de 63 de ani din Sankt Petersburg, care a dorit să rămână anonim.

Defecțiuni tehnice și riscuri de confidențialitate

Expansiunea rapidă a Max i-a expus fragilitatea. Când VK a lansat un program public de recompense pentru depistarea erorilor în iulie, cercetătorii de securitate au descoperit mai multe vulnerabilități critice în câteva săptămâni.

O analiză independentă recentă a descris Max ca fiind foarte intruzivă, observând că aceasta colectează adrese IP, geolocalizare și liste de contacte, politica sa de confidențialitate afirmând în mod explicit că poate partaja aceste date cu organele guvernamentale și „partenerii companiei”.

Cercetătorii în domeniul securității au documentat escrocherii care vizează utilizatorii Max, atacatorii pretinzând că sunt suport tehnic și oferind servicii de „activare a protecției” pentru a păcăli victimele să dezvăluie codurile de verificare prin SMS.

Aplicația Max a devenit subiect de meme-uri

Rețelele sociale au fost pline de meme-uri care compară Max cu „cozile obligatorii în stil sovietic” și glumesc că în curând „Max va veni preinstalat pe ceainicele și frigiderele noastre”.

Alții își bat joc de erorile aplicației, postând capturi de ecran ale chaturilor înghețate cu subtitrări precum „tehnologie suverană în acțiune”.

Pe X, un utilizator a glumit: „Max funcționează chiar și pe mare – dar nu în bucătăria mea”.

