Vehiculele care sunt rechemate

Producătorul auto a menționat că, în total, au fost rechemate 145.102 vehicule. Modelele afectate sunt vehiculele BMW 340I, X6, 840I, 740LI, X7 și X5, potrivit USA Today.

Potrivit BMW, demarorul motorului vehiculului ar putea să nu pornească vehiculul în mod corespunzător, provocând supraîncălzirea motorului. Dacă demarorul se supraîncălzește, o parte din materialul de protecție al motorului ar putea lua foc.

„Dacă se întâmplă acest lucru, ocupanții ar putea vedea sau simți miros de fum în timp ce conduc sau când părăsesc vehiculul”, se arată în anunțul de rechemare.

BMW a declarat că nu a primit nicio sesizare privind accidente sau vătămări legate de această problemă.

Majoritatea vehiculelor rechemate sunt BMW X5 din anii 2019-2020. Lista completă a vehiculelor: BMW X5 din anii 2019-2020 – 82.153 vehicule, BMW X7 din anii 2019-2020 – 24.979 vehicule, BMW 840I din 2020 până în 2025 – 12.456 de vehicule, BMW 740LI din 2020 până în 2022 – 11.893 de vehicule, BMW 340I din 2020 – 10.867 de vehicule, BMW X6 din 2020 – 2.754 de vehicule.

BMW va înlocui gratuit motorul de pornire al vehiculului

Dealerii vor înlocui gratuit demarorul motorului cu unul cu un design diferit. Șoferii care și-au reparat deja vehiculele pentru această problemă și au plătit din propriul buzunar ar putea primi o rambursare, a declarat BMW.

Compania a declarat că a notificat dealerii cu privire la această problemă pe 25 septembrie, iar BMW va trimite scrisori șoferilor cu privire la remediere pe 17 noiembrie.

Rechemarea vine la doar câteva zile după ce NHTSA a anunţat o altă campanie similară a BMW, care vizează peste 196.000 de maşini în SUA, tot din cauza unui defect la demaror, care poate provoca supraîncălzire şi un scurtcircuit.

