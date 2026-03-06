În competiție au fost înscrise peste 38.000 cafenele din întreaga lume, doar 100 au ajuns pe lista finală. Selecția s-a realizat printr-un proces mixt, care combină evaluarea profesională cu votul publicului internațional.

Juriul, format din peste 800 de experți în domeniu: campioni barista, prăjitori, consultanți și lideri din industria cafelei, a analizat fiecare cafenea pe criterii precum calitatea cafelei, consistența în execuție, expertiza echipei, designul spațiului, inovația, sustenabilitatea și experiența generală oferită clienților.

„Nu construim doar locuri unde se bea cafea, ci un sistem care trebuie să funcționeze impecabil, zi de zi, în fiecare locație. Faptul că suntem din nou în acest top arată că standardele pot fi menținute fără compromisuri”, au declarat reprezentanții Bob Coffee Lab.

Cafeneaua operează nouă unități în București, în zone precum Băneasa Shopping City și Piața Charles de Gaulle.

Businessul este deținut de cinci antreprenori: Costin Popescu și Bogdan Cutuș, fondatorii inițiali, alături de Paul Ungureanu și Alexandru Niculae, care s-au alăturat ulterior, și Ludmila Iancu, acționar.

Fondatorii au experiență în domenii precum finanțe, design și comunicare, iar partenerii lor au adus expertiza obținută în competiții naționale și internaționale de cafea de specialitate. Alexandru Niculae a câștigat titlul de campion mondial la prăjirea cafelei în 2016.

Industria cafenelelor de specialitate din România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani, mai ales în marile orașe.

Platforma European Coffee Trip estimează că în Europa există peste 5.200 de prăjitorii și cafenele de specialitate, dintre care aproape 200 funcționează în România. Cu toate acestea, piața rămâne puternic fragmentată, majoritatea afacerilor operând un singur local.

Rețelele de cafenele de specialitate sunt rare. Puține inițiative au reușit să se transforme în lanțuri.

Bob Coffee Lab este unul din exemple de succes în acest sens, și a raportat afaceri de 8,3 milioane lei, în creștere cu 21%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE