El a subliniat că nu poate sesiza organele penale fără documentație completă, dar că, odată ce va prezenta datele în fața CSAT, instituțiile statului vor avea toate instrumentele necesare pentru a lua măsuri.

Întrebat la Antena 3 despre facturile întârziate, Ivan a explicat că TVA-ul se aplică în momentul emiterii facturii, indiferent de domeniu (energie, apă, telefonie, internet), și că sumele respective merg la stat, nu la furnizori.

„Dacă au recurs la astfel de practici, companiile vor fi sancționate de ANPC, Consiliul Concurenței și ANRE”, a afirmat Bogdan Ivan, precizând că așteaptă verificări și aplicarea legii.

Ministrul a atras atenția asupra problemelor mai grave din sistem: modul în care se formează prețul energiei și situația paradoxală în care România, deși acum un deceniu era exportator net și avea printre cele mai mici tarife din UE, ajunge astăzi să importe până la 20% din consum în vârf de sarcină, la prețuri de câteva sute de ori mai mari decât cele la care exportă în timpul zilei.

Ivan a mai spus că întârzierile în construcția noilor capacități de producție, ca urmare a înlocuirii centralelor pe cărbune prin planul de decarbonizare, au amplificat criza.

„Nu voi sta pasiv doar să constat problemele. Am discutat cu ANRE, producători, furnizori și distribuitori, am identificat soluții și instrumente financiare pentru următoarele luni și pentru anul viitor. Prețul energiei este o problemă de securitate națională, pentru că influențează costul final al produselor cu procente între 7% și 80%. Energia activă reprezintă sub 50% din prețul final, a subliniat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că nu are rol de procuror, ci de a găsi soluții pentru un sistem care a generat facturi printre cele mai mari din Europa.

Totuși, în unele cazuri punctuale, în urma verificărilor, a trimis către organele competente situații ce țin de domeniul penal.

„Nu am cum să fac sesizări penale pentru situaţii care nu sunt documentate complet. Odată ce voi aduce toate aceste date în faţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, din care fac parte şi ministrul Justiţiei, şi structurile de informaţii ale României, sunt convins că vor avea toate instrumentele necesare pentru fundamentare”, a spus Bogdan Ivan.

„Am situaţii punctuale în care, în urma verificărilor recente, s-au constatat aspecte de competenţa organelor penale şi, imediat, le-am trimis către acestea. Dar nu vreau să fac tam-tam şi circ din aceste subiecte, ci să păstrez o discuţie serioasă, despre soluţii, în contextul în care mandatul meu este să găsesc soluţii pentru creşterea capacităţii de producţie şi scăderea preţului”, a conchis Bogdan Ivan.

