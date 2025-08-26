Facturile la lumină pentru luna iulie includ TVA majorat la 21%, deoarece au fost emise după data de 1 august, astfel că se calculează cu cotă mărită, așa cum prevede Codul fiscal.

De ce facturile la energie electrică pe iulie au TVA crescut din august

Economia României resimte efectele unor reforme fiscale majore implementate recent. Majorarea cotei TVA de la 1 august este una dintre cele mai semnificative schimbări, iar autoritățile monitorizează atent impactul acesteia.

Chirițoiu a anunțat că instituția pe care o conduce a implementat un sistem de supraveghere a prețurilor, pentru a verifica dacă evoluțiile reflectă doar costul fiscal real sau dacă există creșteri „neobișnuit de mari”.

„TVA-ul se aplică în momentul în care emiți factura, deci în momentul în care emiți factura vei folosi rata de TVA legală în momentul ăla. Dar nu de aici vine diferența mare, că TVA a crescut de 19% la 21%”, a explicat președintele Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu: Sunt diferențe mari între furnizorii de energie

În schimb, Bogdan Chirițoiu a subliniat că nu toate companiile de electricitate au aceleași prețuri, existând diferențe de până la 10% între oferte.

„Se vehiculează informația că toate companiile au același preț. N-au toate același preț. Sunt anumite diferențe substanțiale – sunt de 10% între diferitele oferte”, a declarat Chirițoiu.

Șeful de la Consiliul Concurenței a evidențiat rolul important al Hidroelectrica în menținerea unei anumite presiuni pe prețuri.

„Ce ne mai ajută pe zona de electricitate, dincolo de concurența asta între furnizorii tradiționali, este prezența Hidroelectrica, companie care, având costuri de producție mici, poate să vină cu prețuri substanțial mai mici decât furnizorii care n-au producție. Furnizorii obișnuiți trebuie să cumpere electricitate de la altcineva. Hidroelectrica, având propria ei producție, a putut să vină cu prețurile mai mici – și asta ține o anumită presiune pe prețuri”, spune el.

Consiliul Concurenței vrea practici echitabile pentru toți clienții, nu doar pentru unii

Șeful Consiliului Concurenței a subliniat necesitatea ca piața să funcționeze bine, menționând că s-au luat măsuri pentru descurajarea speculei, dar că mai sunt aspecte de îmbunătățit.

„E nevoie ca piața să funcționeze bine. Sunt lucruri care s-au făcut, avem măsuri care descurajează specula sau care-i sancționează pe cei care vor să speculeze. Sunt niște lucruri care s-au îmbunătățit în funcționarea pieței de energie, dar mai sunt o serie de lucruri care trebuie făcute și pe care le discută în momentul de față ministerul”, a punctat Bogdan Chirițoiu.

În context, el a atras atenția asupra necesității ca furnizorii de electricitate să ofere aceleași condiții pentru toți clienții, nu doar pentru cei care vor să se mute.

„Am prevenit firmele, furnizorii tradiționali, să nu ofere măsuri de retenție numai pentru cei care vor să se mute. Pentru că sunt situații în care, când află furnizorul de electricitate că vrei să te muți la altă companie, vine și-ți face o ofertă mai bună ca să te rețină. Ceea ce în alte piețe n-ar fi anormal – în Telecomunicații se întâmplă, și n-avem o problemă cu asta. Dar aici am o piață de energie în care lumea încă nu e obișnuită să se mute de acolo, n-avem mobilitatea pe care o avem în alte piețe. Și am zis nu – genul ăsta de practică îi blochează pe cei puțini care vor să se mute”, explică el.

