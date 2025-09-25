Nu este considerată o amenințare

NORAD a declarat că două bombardiere Tu-95 „Bear”, avioane cu rază lungă de acțiune și capacitate nucleară, și două avioane de vânătoare Su-35 „Super Flanker” au fost observate în Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska (ADIZ), adăugând că aparatele nu au intrat în spațiul aerian american.

„Aeronava militară rusă a rămas în spațiul aerian internațional, nu a intrat în spațiul aerian suveran american sau canadian”, a declarat agenția într-un comunicat.

🇷🇺🇺🇸 U.S. AEROSPACE DEFENSE COMMAND SCRAMBLES AS RUSSIAN PLANES BUZZ ALASKA



4 Russian military aircraft - 2 Tu-95 “Bear” bombers and 2 Su-35 fighters - were intercepted off Alaska, the North American Aerospace Defense Command (NORAD) confirmed.



They were detected inside… https://t.co/BkYs4daNH4 pic.twitter.com/uraznvnXKj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 25, 2025

NORAD anunţă că a răspuns şi mobilizat un avion de tip Boeing E-3 Sentry, patru avioane de vânătoare de tip F-16 şi două avioane de reaprovizionare în zbor de tip Boeing KC-135 Stratotanker.

A treia oară în ultima lună

Zona de identificare a apărării aeriene a Alaskăi este o zonă a spaţiului aerian internaţional care necesită o identificare imediată a tuturor avioanelor, din motive de securitate naţională, precizează NORAD.

Este a treia oară în ultima lună şi a noua oară de la începutul anului când NORAD raportează un astfel de incident implicând avioane ruseşti care zboară în apropiere de Alaksa, relatează The Associated Press.

Potrivit AP, nouă avioane americane au fost trimise să intercepteze avioanele ruseşti – patru KC-135.

Acest tip de activitate rusească în apropierea Alaskăi are loc cu regularitate şi nu este considerată o ameninţare, se arată în comunicatul NORAD.

Incursiuni fără precedent

Incidentele, însă, au loc într-un moment în care națiunile europene acuză Rusia de invadarea spațiului lor aerian în incursiuni fără precedent. Rusia a negat în repetate rânduri orice acuzații conform cărora avioanele și dronele sale invadează în mod intenționat spațiul aerian al NATO.

Totodată, incident intervine după ce preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că el crede că Ucraina îşi poate recuceri tot teritoriul ocupat de ruși. Este o schimbare dramatică a poziţiei locatarului Casei Albe, care a îndemnat în mai multe rânduri Kievul să admită concesii Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

NATO și Uniunea Europeană au declarat război Rusiei prin intermediul Ucrainei și participă deja la acesta, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o reuniune a miniștrilor de externe din G20, relatează TASS.



