Cum s-a ajuns la „infracțiunea” de 30 de euro

Totul a pornit de la o inițiativă aparent inofensivă. Pentru a „îndulci” petrecerea de Carnaval organizată de municipalitate pentru copiii din comună, un consilier din partidul aflat la putere s-a oferit să cumpere o tavă cu chiacchiere (prăjituri tradiționale italienești din aluat prăjit și pudrate cu zahăr, similare cu minciunelele, specifice perioadei de Carnaval).

Din dorința de a economisi banii primăriei, consilierul a ales să facă achiziția dintr-un supermarket en-gros, unde prețurile sunt mai mici, dar accesul este permis doar pe baza unui card de membru. Cum nu deținea un astfel de card, l-a folosit pe cel al tatălui său.

Problema birocratică a apărut în momentul decontului: factura a fost emisă pe numele tatălui (care este meșteșugar și nu are nicio funcție publică), iar primăria i-a virat acestuia cei 30 de euro pentru a acoperi cheltuiala.

Opoziția sesizează Curtea de Conturi

Situația a fost imediat taxată de opoziția locală. Consilierul Luigi Cosentini a raportat incidentul la parchetul regional al Curții de Conturi, acuzând o „utilizare nechibzuită a banilor publici”, subliniind anomalia ca o factură pentru dulciuri de Carnaval să fie decontată pe numele unui cetățean privat.

Recent, a venit și răspunsul oficial al procurorilor, care au dat dreptate opoziției pe baza unor argumente tehnice stricte:

Cheltuiala nu corespunde unor scopuri instituționale clare.

Nu se încadrează în categoria nevoilor operaționale inevitabile și urgente ale birourilor publice.

Rambursarea către tatăl consilierului este considerată „nejustificată” din punct de vedere legal.

Prin urmare, deși buna-credință și dorința de a face economie sunt evidente, legea primează. Primăria trebuie acum să recupereze voluntar cei 30 de euro pentru a evita sancțiuni viitoare mult mai aspre.

Reacția primarului

Primarul din Casorate Primo, Enrico Vai, consideră că situația a fost exagerată intenționat de adversarii politici, dar promite că va respecta procedurile legale.

„Tatăl consilierului nostru a fost despăgubit strict pentru banii cheltuiți, iar minoritatea a exploatat povestea”, a declarat edilul.

Primăria intenționează să facă apel la această decizie, argumentând că regulamentul financiar municipal permite rambursarea unor cheltuieli minime pentru ceremonii, cum a fost și cazul Carnavalului.

Totuși, primarul a dat asigurări că, dacă decizia Curții va rămâne definitivă, administrația se va conforma și va returna cei 30 de euro.

