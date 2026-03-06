Cuprins:
Cum s-a ajuns la „infracțiunea” de 30 de euro
Totul a pornit de la o inițiativă aparent inofensivă. Pentru a „îndulci” petrecerea de Carnaval organizată de municipalitate pentru copiii din comună, un consilier din partidul aflat la putere s-a oferit să cumpere o tavă cu chiacchiere (prăjituri tradiționale italienești din aluat prăjit și pudrate cu zahăr, similare cu minciunelele, specifice perioadei de Carnaval).
Din dorința de a economisi banii primăriei, consilierul a ales să facă achiziția dintr-un supermarket en-gros, unde prețurile sunt mai mici, dar accesul este permis doar pe baza unui card de membru. Cum nu deținea un astfel de card, l-a folosit pe cel al tatălui său.
Problema birocratică a apărut în momentul decontului: factura a fost emisă pe numele tatălui (care este meșteșugar și nu are nicio funcție publică), iar primăria i-a virat acestuia cei 30 de euro pentru a acoperi cheltuiala.
Opoziția sesizează Curtea de Conturi
Situația a fost imediat taxată de opoziția locală. Consilierul Luigi Cosentini a raportat incidentul la parchetul regional al Curții de Conturi, acuzând o „utilizare nechibzuită a banilor publici”, subliniind anomalia ca o factură pentru dulciuri de Carnaval să fie decontată pe numele unui cetățean privat.
Recent, a venit și răspunsul oficial al procurorilor, care au dat dreptate opoziției pe baza unor argumente tehnice stricte:
- Cheltuiala nu corespunde unor scopuri instituționale clare.
- Nu se încadrează în categoria nevoilor operaționale inevitabile și urgente ale birourilor publice.
- Rambursarea către tatăl consilierului este considerată „nejustificată” din punct de vedere legal.
Prin urmare, deși buna-credință și dorința de a face economie sunt evidente, legea primează. Primăria trebuie acum să recupereze voluntar cei 30 de euro pentru a evita sancțiuni viitoare mult mai aspre.
Reacția primarului
Primarul din Casorate Primo, Enrico Vai, consideră că situația a fost exagerată intenționat de adversarii politici, dar promite că va respecta procedurile legale.
„Tatăl consilierului nostru a fost despăgubit strict pentru banii cheltuiți, iar minoritatea a exploatat povestea”, a declarat edilul.
Primăria intenționează să facă apel la această decizie, argumentând că regulamentul financiar municipal permite rambursarea unor cheltuieli minime pentru ceremonii, cum a fost și cazul Carnavalului.
Totuși, primarul a dat asigurări că, dacă decizia Curții va rămâne definitivă, administrația se va conforma și va returna cei 30 de euro.
