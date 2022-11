„Spitalele din Ucraina au nevoie de susţinerea noastră”, a scris fostul premieri britanic într-un mesaj publicat pe Twitter, în care îndeamnă pe oameni să facă donaţii către spitalele ucrainene.

În imaginile postate pe rețelele de socializare, Boris Johnson ambalează colete și apare la volanul unui camion.

Hospitals across Ukraine need our support. It was great to visit @Circlehealthgrp who have sent 12 lorry loads of medical kit over, & to help load the 13th with beds & anaesthetic machines for Kherson. Please consider supporting their appeal pic.twitter.com/Z5WrpRiRhv