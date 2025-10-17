Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați despre incident și au mers imediat la fața locului. Polițiștii au fost sesizați despre faptul că un bărbat ar fi urmărit și lovit cu un vehicul de tip ATV un animal sălbatic din specia căprior.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat un bărbat de 35 de ani din Vinga, aflat la volanul ATV-ului. În portbagajul vehiculului, oamenii legii au găsit un exemplar de căprior, mort, care a fost ridicat și predat Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad (DSVSA) pentru verificări.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz într-un dosar penal deschis pentru braconaj.

Vânătoarea fără autorizație, capturarea sau uciderea animalelor sălbatice protejate reprezintă infracțiuni grave, care se pedepsesc cu închisoare și confiscarea vehiculelor folosite la comiterea faptelor.

