Compania chineză intră pe un segment pe care va rivaliza cu alți producători consacrați precum Dyson, Rowenta, Bosch și alții, adică cel al aspiratoarelor verticale premium. Este o veste bună pentru consumatorii din România care au acum o nouă variantă atunci când vor să cumpere un astfel de gadget pentru locuință.

Gama disponibilă în România

Întreaga gamă de aspiratoare cu spălare Tineco este acum disponibilă pe piața locală.

Aceasta include modelul de top, Tineco Floor One S9 Artist Premium, precum și alte produse populare precum Tineco Floor One S7 Steam Plus, Tineco Floor One S5 Extreme, Tineco Floor One S5 Combo Plus, Tineco Pure One A50S, Tineco Pure One Station 5 și Tineco Floor One S6 Flash Dry Pet.

Tineco Floor One S9 Artist Premium

Lansat la nivel global la CES 2025, produsul a fost recompensat cu trei premii, iar printre caracteristicile sale se numără tehnologia 360° SmoothDrive, care reduce efortul de manevrare, HyperStrech care permite device-ului să se întindă orizontal la 180°, Dual-Block Anti-Tangle pentru gestionarea eficientă a părului, sau Flashdry pentru autocurățare.

Modelul oferă o autonomie de 50 de minute și funcționează fără cablu.

Tineco Floor One S7 Steam Plus

Acest model este unul dintre cele mai populare produse ale companiei. Principalele sale caracteristici includ tehnologile HyperSteam pentru curățare și dezinfectare eficientă, auto-curățare cu abur, capăt mobil cu rotire laterală pentru acces în spații dificile, sau uscare rapidă fără urme de apă.

Există și alte modele Tineco care vor fi prezente pe piața autohtonă și care vor reprezenta o opțiune în plus, pe mai multe segmente de preț. Compania este cel mai recent jucător din această zonă, din România, și se axează pe aspiratoare care vin dotate și cu funcții de spălare.

