Jolidon International a intrat din nou în insolvență

Celebrul brand românesc de lenjerie intimă Jolidon International, care operează în prezent 45 de magazine în diverse orașe din țară, a intrat din nou în insolvență. Compania, fondată de Gabriel Cîrlig, își propune să se reorganizeze și să achite datorii printr-un plan financiar structurat. În cererea depusă, Jolidon a exprimat clar intenția de a continua activitatea și de a-și redresa situația financiară.

Potrivit raportului financiar pe 2024, Jolidon a înregistrat o cifră de afaceri de 57,98 milioane de lei, dar și o pierdere de aproximativ 750.000 de lei, marcând prima pierdere în ultimii 12 ani.

Datoriile totale ale companiei se situează la 29,17 milioane de lei.

Datoriile Jolidon depășesc 250 de milioane de lei

Acesta nu este însă primul episod dificil pentru Jolidon. În trecut, firma Jolidon Import Export, controlată integral de Gabriel Cîrlig, a trecut prin insolvență în 2015, înainte de a fi declarată oficial falimentară în 2021 și radiată în ianuarie 2023.

Datele disponibile arată că, în perioada insolvenței, compania a raportat o scădere semnificativă a cifrei de afaceri și o creștere a datoriilor totale, atingând niveluri de peste 250 de milioane de lei.

În prezent, Jolidon International își propune să își continue activitatea printr-un plan de reorganizare, care vizează restructurarea operațiunilor și plata datoriilor acumulate.

