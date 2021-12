Luni, 27 decembrie, Victor Socaciu a murit la vârsta de 68 de ani. Cei care l-au cunoscut și l-au îndrăgit pe artistul folk au venit astăzi la Sala Palatului pentru a-și lua rămas-bun de la acesta. Cea de-a patra soție a lui Victor Socaciu, Brândușa Simion, cea care i-a fost și impresară, este nedezlipită de sicriul soțului ei. Lângă ea, plin de durere, stă fiul lui Victor Socaciu, Victor jr, care în ultima perioadă nu mai păstrase legătura cu tatăl său, după cum a declarat mama lui, Marina Almășan.

„E derutat, chiar dacă nu mai țineau legătura… Totuși, gândul că ți-ai pierdut unul dintre părinți te afectează. Eu nu am mai vorbit cu el de când s-a cuplat cu femeia aceea. Victor s-a distanțat de el din cauza acelei femei, dar au mai vorbit, uneori”, mărturisea ieri Marina Almășan.

Victor i-a adus drept omagiu tatălui său o chitară pe care a așezat-o în fața sicriului, lângă coroanele de flori cu mesaje de condoleanțe.

Ambele fiice ale lui Victor Socaciu au venit la căpătâiul tatălui lor. Întreaga familie este profund îndurerată de pierderea suferită.

„Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost Omul Bun al muzicii folk sunt așteptați mâine (marți, 28 decembrie), de la ora 10.00, în foaierul Sălii Palatului”, a anunțat Ana-Maria, fiica lui Victor Socaciu, într-o postare pe Facebook.

Victor Socaciu a murit sub ochii soției sale

Vasile Șeicaru a declarat că Brândușa, soția prietenului său, i-a stat alături până în ultima clipă. Artistul a murit sub ochii soției sale, care timp de o lună a stat lângă el cât timp a fost internat în spital, în comă. „Nu-mi revin, sunt terminat, nu pot să realizez. El a fost în comă! Victor a murit lângă soția lui, ea n-a plecat o lună din spital, a stat acolo lângă el. În spital a fost tratat bine, nu se pune problema că medicii nu au făcut ce trebuia. Eu cred că a vrut să plece din viața asta pe scenă. Am vorbit și cu Ducu Bertzi, suntem amândoi terminați. Anul trecut am făcut cu toții Revelionul împreună…”, a declarat Vasile Șeicaru, relatează VIVA!

