Protopopul din Brașov, Gheorghe Benga, a declarat că fondurile pentru construcție vor proveni „de la credincioși, așa cum s-au făcut aproape toate bisericile”.

Autoritățile locale din Brașov nu dau bani din buget la catedrală

În același timp, autoritățile locale au anunțat că nu vor aloca bani din bugetul public pentru edificarea acestei catedrale din Brașov.

Decizia de a construi lăcașul de cult pe terenul concesionat Asociației pentru Construirea Catedralei încă din 1993 a fost contestată în repetate rânduri. În 2006, Consiliul Local Brașov a anulat concesiunea, ceea ce a dus la o serie de procese.

„A început reglementarea terenului pentru că instanța a stabilit exact care va fi suprafața de teren, mai mică decât cea concesionată inițial, și care va fi locația. Contractul semnat în 1993 este valabil, având în vedere că vorbim de o concesiune de 99 de ani”, a explicat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.

În Brașov sunt 20 de biserici pentru 400.000 de ortodocși

În Brașov există deja 20 de biserici, iar populația ortodoxă a orașului depășește 400.000 de locuitori. Cu toate acestea, amplasarea catedralei în spațiul verde din centrul orașului continuă să fie contestată de o parte a comunității locale.

„Este totuși o biserică reprezentativă și pentru evenimentul acela, probabil că au socotit că acela este locul important pentru a se ridica o biserică”, a completat protopopul din Brașov, Gheorghe Benga.

Biserica Neagră din Brașov, cel mai vizitat obiectiv turistic al orașului și care are cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei, este vizitată anual de 300.000 de oameni.