Cea mai mare biserică gotică din Europa de sud-st își datorează numele unui incendiu devastator de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Mulți vizitatori revin an de an aici, transformând vizita într-o tradiție personală.

Ce spun turiștii care au mers la Biserica Neagră din Brașov

Statisticile arată un interes constant pentru acest lăcaș de cult din Brașov. În 2023, Biserica Neagră a primit peste 337.000 de vizitatori, iar în anul precedent, numărul a depășit 362.000.

Vizitatorii sunt impresionați de atmosfera și obiectele de patrimoniu ale bisericii din Brașov.

„Nu sunt religioasă de fel, dar e frumos aici şi linişte şi sunt multe obiecte de interior superbe. Chiar mi-a plăcut”, spune o turistă străină.

O altă vizitatoare care a mers la lăcașul din Brașov a adăugat: „Picturile sunt superbe, din interior şi altarul, de asemenea, merită văzut”.

Obiecte de patrimoniu la lăcașul de cult din Brașov

„Un tur durează între 30 şi 40 de minute şi acoperă părţile principale ale bisericii şi obiectele de patrimoniu”, explică Sabina Călburean, asistent director al Bisericii Negre din Brașov.

Vizitatorii pot admira arhitectura gotică, o cristelniță din 1462 și un clopot uriaș de șase tone.

Un element de atracție deosebit este orga Bisericii Negre din Brașov.

Frank Ziegler, purtător de cuvânt al Bisericii Negre, subliniază: „Orga Bucholz este cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei, e renumită. Are 12 metri înălţime şi 7 metri lăţime, deci e absolut deosebită în orice privinţă”.

Concerte și evenimente, la Biserica Neagră din Brașov

Pentru a oferi o experiență completă, Biserica Neagră din Brașov organizează frecvent concerte la orgă, cu participarea artiștilor români și internaționali.

Aceste evenimente adaugă o dimensiune culturală vizitei, atrăgând atât turiști, cât și localnici pasionați de muzică.

Biserica Neagră rămâne astfel nu doar un simbol al Brașovului, ci și un centru cultural viu, care continuă să fascineze și să atragă vizitatori din întreaga lume prin istoria sa bogată și frumusețea sa arhitecturală.

