Ministerul Antichităților și Turismului a declarat public pierderea bijuteriei cu o zi înainte de anunțul Ministerului de Interne.

Traseul brățării de aur veche de 3000 de ani, după ce a fost furată

Brățara era decorată cu o sferă din lapis-lazuli și provenea din jurul anului 1000 î.Hr., din epoca regelui Amenemope.

Bijuteria a fost furată dintr-un seif al unui laborator al Muzeului din Cairo, una dintre cele mai importante instituții dedicate antichității egiptene. Imediat după descoperirea furtului, autoritățile au luat măsuri.

Un comitet special a fost înființat pentru a examina obiectele din încăperea respectivă. Scopul era de a verifica dacă au fost furate și alte artefacte.

De asemenea, muzeul a distribuit imagini cu brățara către unitățile responsabile cu antichitățile din aeroporturi, porturi și puncte de frontieră.

Trei suspecți au fost arestați, brățara confiscată

Ministerul de Interne din Egipt a urmărit o pistă care a dus la un specialist în restaurare. Acesta ar fi furat obiectul și l-a vândut unui negustor.

Bijuteria a ajuns apoi la proprietarul unui atelier din cartierul bijutierilor din Cairo, care a predat-o unui topitor de aur.

Trei suspecți au fost arestați în urma anchetei. Brățara, evaluată la aproximativ 4.000 de dolari, a fost confiscată, sau cel puțin ce a mai rămas din ea după topire.

Recomandări Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”

Brățara din aur, furată înainte de deschiderea Marelui Muzeu Egiptean

Brățara a fost furată pe 9 septembrie, cu puțin timp înainte de deschiderea Marelui Muzeu Egiptean de lângă piramidele din Giza, programată pentru 1 noiembrie.

Aici urmează să fie transferată o parte importantă din colecția muzeului din Cairo, inclusiv artefacte din mormântul lui Tutankamon.

În 2021, un număr de 22 de mumii regale au fost mutate într-o procesiune spectaculoasă la Muzeul Național al Civilizației Egiptene din Vechiul Cairo. Printre acestea se numărau rămășițele lui Ramses al II-lea și ale reginei Hatșepsut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE