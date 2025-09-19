Cuprins:
Ministerul Antichităților și Turismului a declarat public pierderea bijuteriei cu o zi înainte de anunțul Ministerului de Interne.
Traseul brățării de aur veche de 3000 de ani, după ce a fost furată
Brățara era decorată cu o sferă din lapis-lazuli și provenea din jurul anului 1000 î.Hr., din epoca regelui Amenemope.
Bijuteria a fost furată dintr-un seif al unui laborator al Muzeului din Cairo, una dintre cele mai importante instituții dedicate antichității egiptene. Imediat după descoperirea furtului, autoritățile au luat măsuri.
Un comitet special a fost înființat pentru a examina obiectele din încăperea respectivă. Scopul era de a verifica dacă au fost furate și alte artefacte.
De asemenea, muzeul a distribuit imagini cu brățara către unitățile responsabile cu antichitățile din aeroporturi, porturi și puncte de frontieră.
Trei suspecți au fost arestați, brățara confiscată
Ministerul de Interne din Egipt a urmărit o pistă care a dus la un specialist în restaurare. Acesta ar fi furat obiectul și l-a vândut unui negustor.
Bijuteria a ajuns apoi la proprietarul unui atelier din cartierul bijutierilor din Cairo, care a predat-o unui topitor de aur.
Trei suspecți au fost arestați în urma anchetei. Brățara, evaluată la aproximativ 4.000 de dolari, a fost confiscată, sau cel puțin ce a mai rămas din ea după topire.
Brățara din aur, furată înainte de deschiderea Marelui Muzeu Egiptean
Brățara a fost furată pe 9 septembrie, cu puțin timp înainte de deschiderea Marelui Muzeu Egiptean de lângă piramidele din Giza, programată pentru 1 noiembrie.
Aici urmează să fie transferată o parte importantă din colecția muzeului din Cairo, inclusiv artefacte din mormântul lui Tutankamon.
În 2021, un număr de 22 de mumii regale au fost mutate într-o procesiune spectaculoasă la Muzeul Național al Civilizației Egiptene din Vechiul Cairo. Printre acestea se numărau rămășițele lui Ramses al II-lea și ale reginei Hatșepsut.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.