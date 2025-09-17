Dispariția a fost descoperită în timpul unui inventar

Piesa, descrisă ca o verighetă de aur împodobită cu „mărgele sferice de lapis lazuli”, a aparținut regelui Amenemope, faraon din dinastia XXI (1070-945 î.Hr.). Ministerul nu a precizat când a fost văzută ultima dată brățara.

Presa egipteană a relatat că dispariția a fost descoperită recent, în timpul unui control de inventar, deși informația nu a fost confirmată oficial.

Ministerul a deschis o anchetă internă și a alertat toate unitățile de antichități din aeroporturi, porturi și puncte de trecere a frontierei terestre din țară.

„O imagine a brățării dispărute a fost distribuită acestor unități pentru a preveni eventuale tentative de contrabandă”, a precizat ministerul, postând totodată fotografia brățării pe rețelele de socializare.

Cazul nu a fost anunțat imediat pentru a permite continuarea investigațiilor, iar un inventar complet al laboratorului este în curs de desfășurare. Muzeul Egiptean din Piața Tahrir adăpostește peste 170.000 de artefacte, inclusiv faimoasa mască funerară a lui Amenemope.

Brățara a dispărut chiar înaintea inaugurării Marelui Muzeu Egiptean

Vestea despre brățară a venit în aceeași zi în care autoritățile din Franța au anunțat că hoții au furat mostre de aur în valoare de 700.000 de dolari de la Muzeul de Istorie Naturală din Paris.

Dispariția brățării survine cu doar câteva săptămâni înainte de inaugurarea mult așteptatului Mare Muzeu Egiptean, programată pentru 1 noiembrie.

Comorile mormântului lui Tutankhamon urmează să fie transferate înainte de deschidere, muzeul fiind promovat ca un reper cultural major sub guvernul președintelui Abdel Fattah al-Sisi.

În 2021, Egiptul a organizat o paradă impresionantă pentru transferul a 22 de mumii regale, inclusiv Ramses al II-lea și regina Hatshepsut, la Muzeul Național al Civilizației Egiptene din Cairo Vechi, parte a unui efort de modernizare a infrastructurii muzeale și de stimulare a turismului.

La începutul acestui an, Statele Unite au returnat Egiptului 25 de artefacte furate, printre care fragmente dintr-un posibil templu al reginei Hatshepsut, după un efort de recuperare de trei ani desfășurat de consulatul Egiptului la New York.

