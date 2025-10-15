Potrivit Ministerului Sănătății din Grecia, timpii de așteptare pentru îngrijirile de urgență au fost reduși considerabil datorită unui sistem electronic de triaj bazat pe brățări cu cod QR.

Programul, implementat în 10 spitale publice, le oferă pacienților posibilitatea de a urmări digital parcursul medical, de la momentul sosirii la urgență până la consultație.

Când pacienții ajung în spital, primesc o brățară cu cod QR pe care o scanează pentru a afla câte persoane sunt în fața lor și timpul estimat de așteptare.

Oficialii greci afirmă că sistemul a adus ordine și transparență în sălile de urgență, pacienții știind exact când le vine rândul.

„În spitalele unde a fost implementat noul sistem domnesc calmul și ordinea, deoarece pacienții știu când le vine rândul și unde vor merge”, a precizat ministrul sănătății, Adonis Georgiades.

Rezultatele sunt vizibile: la Spitalul General Evangelismos din Atena, timpii de așteptare s-au redus de la nouă ore la puțin peste cinci ore, iar la Spitalul de Copii Aghia Sophia, pacienții așteaptă sub două ore. În medie, serviciile sunt oferite în aproximativ patru ore.

Grecia intenționează să extindă programul la 100 de spitale până în februarie 2026.

Într-o etapă viitoare, o platformă națională online va afișa timpii de așteptare în timp real, pentru ca pacienții să poată alege cea mai rapidă unitate medicală.

Totuși, oficialii atrag atenția că aproximativ 30% dintre pacienții care ajung la urgențe nu ar trebui să fie acolo, ci să apeleze la serviciile de asistență medicală primară, încă insuficient dezvoltate în Grecia.

Recent, un jurnalist grec a lăudat serviciile medicale din România și le-a criticat pe cele din Grecia.