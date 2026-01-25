Secretul longevității brazilienilor

Potrivit cercetătorilor, Brazilia, o țară de peste 200 de ori mai mare decât Elveția, găzduiește un număr impresionant de centenari.

„Mulți dintre participanți provin din regiuni defavorizate, cu acces limitat la asistență medicală modernă pe tot parcursul vieții”, se precizează în studiu.

În ciuda acestui fapt, persoanele intervievate s-au dovedit a fi surprinzător de apte din punct de vedere fizic și mental. „Aceștia au fost capabili să gestioneze sarcinile zilnice independent”, au relatat cercetătorii.

Sistemul imunitar, cheia longevității

Pentru a înțelege secretul longevității brazilienilor, specialiștii au analizat peste 160 de centenari. Rezultatele au evidențiat un sistem imunitar care funcționează la fel de bine ca la persoanele mult mai tinere.

„Procesele de curățare celulară rămân active și eficiente, ajutând la prevenirea acumulării de proteine deteriorate”, au explicat cercetătorii.

Printre descoperirile inedite se numără și proliferarea neobișnuită a anumitor celule T, rar întâlnită chiar și la persoanele mai tinere, precum și variante genetice rare, asociate cu o imunitate puternică.

Rezistența la boli, testată în pandemie

Această „superimunitate” a fost evidentă mai ales în timpul pandemiei de coronavirus. Trei centenari din Brazilia s-au recuperat complet după infecții COVID-19, chiar înainte de apariția vaccinurilor.

Cercetătorii consideră că această rezistență are legătură cu diversitatea genetică rezultată din istoria complexă a țării, marcată de colonizare și valuri masive de imigrație.

„Un studiu recent a identificat peste 8 milioane de variante genomice nedescrise anterior în populația braziliană, din toate grupele de vârstă”, se menționează în raport.

Lecții de viață de la cei care au trăit peste un secol

Deși studiul nu oferă soluții precise pentru o viață centenară, experiențele celor care au atins această performanță oferă câteva indicii.

Vincent Dransfield, din New Jersey, a trăit până la vârsta de 110 ani și a atribuit longevitatea sa consumului zilnic de lapte cu Ovomaltină. În ciuda stilului său de viață departe de a fi perfect – a fumat timp de 20 de ani și a avut o dietă permisivă – Dransfield a trăit o viață activă și plină de satisfacții.

Jennie Libertini, de 110 ani, din Maryland, pune longevitatea sa pe seama unei vieți lipsite de stres și a deciziei de a trăi singură. „Este singură și divorțată de aproximativ 30 de ani, așa că nu există stres”, a declarat prietena sa, Peggy Bocklage.

Cel mai în vârstă om din lume: secretul său de viață

În Marea Britanie, Ethel Caterham, în vârstă de 115 ani, este în prezent cea mai în vârstă persoană în viață din lume, conform bazei de date „Cele mai vechi din Marea Britanie”.

Născută în 1909, Caterham a trăit o viață simplă și plină de înțelepciune. Întrebată despre secretul longevității sale, ea a oferit un sfat simplu: „Nu te certa niciodată cu nimeni! Ascult ce au de spus și apoi fac ce vreau.”

