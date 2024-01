Brigitte Pastramă are o poveste impresionantă de viață. Prima dată, ea a fost căsătorită cu Octavian Sfăt, însă după moartea lui ea a ajuns în spatele gratiilor. Femeia de afaceri a avut multe de tras după decesul lui acestuia.

Bruneta a fost condamnată la doi ani de închisoare cu executare din cauza unor probleme cu managerul care se ocupa de afacerea fostului ei soț. Invitată în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Brigitte Pastramă a povestit că în curând va lansa o carte în care își spune povestea vieții.

Acum a susținut că în închisoare, unde a stat doi ani, a vrut să se sinucidă, însă credința a salvat-o. „Am povestit în cartea pe care am scris-o, cărticica, este o carte-mărturie, cum l-am întâlnit eu pe Dumnezeu și cum nu am ascultat eu întotdeauna de ce m-a îndemnat să fac, și greșelile pe care le-am făcut, apoi cum m-am aflat pe marginea unei prăpastii în momentul în care am decis să îmi predau viața în mâna lui Dumnezeu, când l-am primit pe Isus în inima mea. (…)

Transformarea a venit foarte încet pentru că eu sunt o persoană rebelă. (…) Pur și simplu în momentul când eu nu am mai respirat foarte mult timp am auzit în gândul meu că cineva mi-a spus: «Te iubesc, încrede-te în mâna mea, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, eu voi avea grijă de tine. Încrede-te în mâna mea și eu o să am grijă de tine».

„În starea aia de letargie eu am auzit cuvintele alea. Am simțit că ceva respira în mine”

Atunci am simțit un sentiment de fericire. Am simțit când am fost închisă. (…) Eu am fost închisă și nu am avut medicament cu care să mă omor și pur și simplu mi-am luat respirația și mi-am pus trei perne și nu am mai respirat. Am stat 10 minute și am ajuns într-o stare de letargie. Și în starea aia de letargie eu am auzit cuvintele alea. Am simțit că ceva respira în mine și nu mă lăsa… a fost foarte complicat”, a declarat Brigitte Pastramă, care pentru prima dată dezvăluie amănunte neștiute din viața ei, în cartea pe care o va scoate pe piață.

„Am povestit toată experiența mea, de când a murit primul meu soț, de când l-am găsit mort, tot ceea ce mi s-a întâmplat, din ce cauză am fost arestată, am povestit cum am vrut să îmi iau viața, ce am auzit atunci, cum m-am combinat eu cu tatăl Sarei, ce mi s-a întâmplat, cum am ajuns să îl cunosc pe Dumnezeu, cum am ajuns să mă pocăiesc, ce minuni mi s-au întâmplat, cum l-am cunoscut pe Ilie (n.r. – Ilie Năstase), cum am ajuns să mă despart de el, de ce am luat deciziile pe care le-am luat, până în prezent.

Toate lucrurile astea le-am scris într-o carte-mărturie despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea”, a mai zis Brigitte Pastramă, care în prezent e stabilită în Dubai, acolo unde deține o casă estimată la 450.000 de euro. În continuare ea vine în România, unde are afaceri.

De ce a făcut pușcărie Brigitte Pastramă

Invitată cu ceva vreme în urmă în emisiunea „În oglindă”, Brigitte Pastramă și-a făcut curaj să povestească de ce a făcut pușcărie după moartea primului ei soț. „Managerii care se ocupau de acele locuri nu au acceptat să aibă o șefă femeie. Primul lucru a plecat un manager, la trei săptămâni, pentru că el nu a acceptat să primească indicații de la o femeie.

Managerul de la celălalt club mi-a furat un miliard și m-a băgat pe mine la pușcărie, pentru recuperare de bani. După ce a furat un miliard, m-a băgat pe mine la pușcărie, adică eu am devenit infractoarea, după ce am fost furată, dar banii nu i-am recuperat”.

Totul se întâmpla în urmă cu 20 de ani, când fosta soție a lui Ilie Năstase avea doar 26 de ani. Brigitte Pastramă a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu executare la 3 luni de la moartea lui Octavian Sfăt. „Eu am făcut pușcărie, deoarece am o plângere de la managerul clubului unde nu am încasat, de când a murit Tavi, niciun ban.

El a încasat toți banii, inclusiv băutura, alcoolul cumpărat de la negru, din vamă, și îl vindea în numele firmei pe care am moștenit-o. În momentul în care l-am întrebat de încasări și cât s-a încasat și am vrut să fac inventarul, a fugit și mi-a făcut plângere mie și am ajuns eu, din păgubit, infractoare. (…)

Așa am ajuns eu la pușcărie, din cauza managerului de la clubul pe care l-am moștenit. Când l-am întrebat de ce nu am încasări și de ce aduc bani de acasă, a plecat și m-a băgat el la pușcărie”, a mai povestit Brigitte Pastramă.

