A plecat din Londra cu datorii de 10.000 de lire

George, originar din Camden, spune că viața în Londra l-a împins într-o spirală a cheltuielilor. Jumătate din venit se ducea pe chirie, restul pe facturi, taxe și transport. În fiecare lună mai adăuga aproximativ 300 de lire la datorii.

După ce și-a pierdut locul de muncă în schimbul de noapte, a decis să caute o soluție radicală. A descoperit programul „case de un euro” din Italia și a trimis mesaje către aproximativ 40 de primării.

„Îmi doream doar un acoperiș deasupra capului pe care știam că-l voi avea mereu. Am văzut aceste case ieftine și am început să trimit mesaje în vreo 40 de orașe”, a spus el pentru The Sun.

Și-a cumpărat o casă cu 85 de cenți, în Sicilia

În decembrie 2022, a cumpărat o casă cu trei dormitoare în Mussomeli, Sicilia, pentru echivalentul a 85 de cenți, în cadrul programului local de revitalizare.

„Era între Mussomeli și Bulgaria, care are și ea case ieftine, dar cea siciliană mi-a răspuns, așa că am sărit în cel mai ieftin zbor Ryan Air pe care l-am putut găsi”, a povestit George pentru sursa citată.

Locuința era degradată. Nu avea apă sau electricitate. George spune că a investit aproximativ 2.000 de lire pentru renovare și a locuit o perioadă în condiții minime, în timp ce făcea lucrările singur.

El a postat întreaga aventură pe TikTok, Instagram și Facebook, iar povestea lui a devenit rapid virală, mai ales că i-a aduc venituri suficiente pentru a-și achita datoriile în doi ani.

Câștigă de două ori mai mult decât în Londra

Potrivit declarațiilor sale pentru The Sun, George spune că acum câștigă dublu față de salariul din Londra, organizând seminarii online despre programul „case de un euro” și promovând proprietăți disponibile.

A cumpărat și o a doua casă, tot în Sicilia, pe care o transformă în studiouri pentru închiriere.

El afirmă că în Londra cheltuia lunar:

1.520 de euro chirie pentru un apartament cu un dormitor

între 175 și 350 de euro pentru facturi

175 de euro pentru mâncare

În Italia, spune că:

chiria medie este între 200 și 400 €

facturile ajung la 75-150 €

cumpărăturile lunare sunt aproximativ 75 €

Programul „case de un euro” care l-a salvat

Programul „case de un euro” există în mai multe localități din Italia și are scopul de a revitaliza orașe depopulate. Proprietarii trebuie însă să renoveze locuințele într-un termen stabilit și să suporte costurile lucrărilor.

George susține că succesul său a fost legat și de prezența online: „Aceste scheme funcționează când ai vizibilitate și știi cum să le promovezi”.

El spune că nu intenționează să vândă proprietățile și că planul său este să cumpere mai multe clădiri pe care să le renoveze și să le închirieze.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE