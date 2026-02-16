Reprezentanții muzeului au motivat măsura prin faptul că termenul a devenit încărcat politic și nu mai reflectă o „neutralitate istorică”.

Modificările vizează hărțile și panourile informative din galeriile care acoperă istoria Levantului și a Egiptului, unde sintagme precum „de origine palestiniană” au fost înlocuite.

Presiuni juridice

Decizia instituției vine în urma unor sesizări formulate de UK Lawyers for Israel (UKLIF), un grup de avocați voluntari.

Aceștia i-au transmis directorului muzeului, Nicholas Cullinan, că utilizarea retrospectivă a numelui „Palestina” pentru o regiune, de-a lungul a mii de ani, este un anacronism care distorsionează istoria.

Argumentele avocaților au vizat două puncte majore:

Ștergerea regatelor biblice: Utilizarea termenului generic ar „obscuriza istoria Israelului și a poporului evreu”, ignorând regatele Iudeea și Israel, apărute în jurul anului 1000 î.Hr. Confuzia originilor: UKLIF a susținut că etichetarea creează o „falsă impresie de continuitate” a unei entități palestiniene antice, redefinind eronat originile israeliților.

Grupul a solicitat înlocuirea termenului cu denumiri specifice perioadei istorice, precum „Canaan” sau „Regatele Israel și Iuda”.

Poziția muzeului

Conducerea British Museum a confirmat că a actualizat mai multe exponate încă de anul trecut, înlocuind, de exemplu, „descendența palestiniană” cu „descendența canaanită” în galeriile egiptene.

Un purtător de cuvânt a explicat că, deși termenul „Palestina” a fost folosit academic în Occident încă din secolul al XIX-lea ca o denumire geografică standard, percepția asupra acestuia s-a schimbat radical.

Instituția a recunoscut că, în prezent, cuvântul poate fi interpretat politic, pierzându-și neutralitatea. „Pentru hărțile care prezintă regiuni culturale antice, termenul «Canaan» este cel relevant pentru sudul Levantului din a doua jumătate a mileniului II î.Hr.”, a precizat muzeul.

Reacția publicului

Măsura a stârnit însă nemulțumirea unei părți a publicului. O petiție lansată pe platforma Change.org a strâns deja peste 5.000 de semnături, solicitând muzeului să revină asupra deciziei.

Semnatarii susțin că eliminarea numelui „nu este susținută de dovezi istorice” și avertizează că acest demers contribuie la un „fenomen mai larg de ștergere a prezenței palestiniene din memoria publică”.

Muzeul a anunțat că procesul de revizuire a terminologiei va continua în următorii ani, ca parte a unui amplu program de reamenajare a galeriilor sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE