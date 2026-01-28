De la brutar, la cioban și la salariu de 5 ori mai mare

Drumul lui Gregori a început în momentul în care a plecat din România, unde lucra într-o brutărie pentru 200 de euro pe lună, în căutarea unei oportunități în La Rioja, o provincie din nordul Spaniei.

Avea doar 20 de ani când a obținut primul său loc de muncă: cioban, pentru un salariu de cinci ori mai mare decât câștiga în țară.

Doi ani mai târziu, însă, destinul l-a readus la meseria de bază și a început să lucreze într-un mic cuptor artizanal din Arnedo, unde s-a ocupat de prepararea pâinii și a produselor de patiserie timp de 16 ani.

„Am riscat mult, de aceea lucrez în două locuri în același timp”

În urmă cu aproximativ doi ani, brutăria, cu o istorie de peste 70 de ani, s-a închis, iar pentru Gregori nu a fost deloc un moment ușor. Dar nu a renunțat și, un an mai târziu, și-a deschis în La Rioja propria brutărie.

„Noi suntem un magazin mic. Nu știm dacă va funcționa sau nu. Când am deschis, ne-am asumat un risc mare. De aceea lucrez și într-o altă companie, cu jumătate de normă, iar seara pregătesc aluatul pentru ziua următoare. Ceea ce producem nu rămâne mai multe zile în brutărie, tot ce vindem este proaspăt”, a declarat Gregori pentru publicația Cope.

Potrivit datelor Regimului Special al Lucrătorilor Independenți (RETA), în La Rioja există 2.756 de lucrători independenți de origine străină, ceea ce indică o tendință clară spre antreprenoriat.

Studiul arată că România și Italia sunt principalele țări de origine ale lucrătorilor independenți din Uniunea Europeană. Din afara UE, cele mai reprezentate comunități sunt cele din China, Maroc și Regatul Unit, urmate de țări latino-americane precum Columbia, Venezuela sau Argentina. De asemenea, comunitatea pakistaneză are o prezență foarte importantă în regiune.

O româncă a renunțat să fie contabilă într-un spital și lucrează acum în agricultură în Spania

Angela Mihaela Chirobocea, o româncă de 51 de ani, trăiește de cinci ani în comunitatea autonomă Extremadura din vestul Spaniei, unde muncește ca zilieră sezonieră în agricultură.

Ea a povestit pentru publicația Hoy cum a lăsat în urmă o carieră de 17 ani în contabilitate într-un spital din România pentru a-și construi o nouă viață în Spania. Întrebată dacă regretă decizia de a-și schimba complet cariera, Angela a răspuns că „salariile din România nu se compară cu cele de aici. Câștigam aproximativ 300 de euro pe lună cu un post care presupunea multă responsabilitate. Iar mama mea, după 45 de ani de muncă, are o pensie de doar 200 de euro. Aici, lucrând pe câmp, câștig mult mai mult, iar munca este simplă și nu îmi creează probleme”.

