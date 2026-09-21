În toată luna septembrie, programul ”BT Pay Kiddo”, propus de Banca Transilvania (BT), vine cu bani de buzunar pentru cei mici, cu ajutorul părinților.

Aceștia trebuie doar să le facă celor mici un ”BT Pay Kiddo” și vor primi garantat 10% cashback – în limita a 50 de lei, cu singura condiție ca, în luna septembrie 2026, copilul să cheltuiască minim 300 de lei.

În plus, ca să ușureze intrarea celor mici în ritmul noului an școlar, BT oferă 50% cashback, în limita a 30 de lei, pentru fiecare plată făcută la Cinema City, online sau în cinema.

Cei cu vârsta de 14–18 ani primesc banii direct în contul copilului;

Cei între 8 și 14 ani îi primesc în subcontul părintelui.

În plus, toate conturile care se califică pentru cashback vor intra în tragerea la sorți finală, unde pot fi câștigate 10 kit-uri surpriză marca ”BT Pay Kiddo”.

Sunt eligibile orice tipuri de cheltuieli. Copiii pot plăti în magazine fizice sau online cu cardul sau cu telefonul (cu Android), își văd istoricul tranzacțiilor și pot să ceară bani de buzunar părinților care le-au făcut contul ”BT Pay Kiddo”.

Mai mult, dacă au peste 14 ani, pot, în plus, să își blocheze cardul, să își emită un card virtual în lei sau în euro și să își distribuie IBAN-ul.

Accesul copiilor la bani poate fi controlat ușor de către părinți. Astfel, aceștia pot să fixeze limite de tranzacționare pentru subconturile copiilor și pot să vadă oricând soldul și istoricul tranzacțiilor făcute de cei mici.

De asemenea, părinții pot să le trimită bani copiilor lor, iar, dacă cred că e necesar, pot să le și retragă bani din cont.