Acest volum de aplicări îi plasează pe loc fruntaș în topul celor mai activi candidați de anul acesta. „Dacă specialiștii, angajații cu nivel mare de senioritate și managerii au fost cele mai stabile segmente anul acesta, din punctul de vedere al mișcărilor de carieră, cei aflați în segmentul entry level, dar și candidații care nu au studii superioare și muncitorii calificați și necalificați au fost mult mai activi și permanent în căutarea unui loc de muncă. Cei mai mulți dintre ei au vrut să facă o schimbare în primul rând pornind de la rațiuni financiare. Creșterile de prețuri din ultima perioadă, dar și lipsa de stabilitate din unele domenii de activitate i-au făcut să reintre în circuitul de găsire a unui loc de muncă”, sune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România.

Pentru cei care nu au studii superioare, angajatorii au scos în piață, de la începutul anului și până acum, peste 150.000 de job-uri pe eJobs.ro. Acestora li se adaugă alte 13.000 de joburi postate pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă dedicată exclusiv candidaților care nu au studii superioare. Cele mai mari șanse de angajare le au candidații din București, Iași, Cluj, Brașov, Ilfov, Prahova, Craiova și Timiș. În aceste județe, numărul de locuri de muncă disponibile a variat între 20.000 și 80.000, pentru tot intervalul ianuarie – octombrie 2025. Mureș, Ialomița, Bihor, Argeș și Neamț, sunt pe de altă parte, județele care oferă cele mai puține locuri de muncă inclusiv pentru această categorie de aplicanți.

Retailul rămâne, și în acest caz, domeniul cu cele mai multe poziții deschise, fiind, de altfel, un domeniu care angajează predominant candidați entry level, dar și blue collar. Urmează call – center / BPO, servicii, industria alimentară, transport / logistică, turism și producție. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, pentru aceste domenii, mediile salariale nete, la nivel național, sunt următoarele: 4.500 de lei pentru retail, 4.000 de lei pentru call – center./ BPO, 4.500 de lei pentru servicii, 4.200 de lei pentru industria alimentară, 5.000 de lei pentru transport / logistică și 4.000 de lei pentru turism și pentru producție.

„Ca element de specificitate pentru aceste job-uri, vedem o deschidere mai mare din partea angajatorilor în direcția transparenței salariale. La nivel general, procentul publicării salariului în anunțul de angajare este de maximum 40%. În cazul job-urilor blue collar (pentru cei care nu au studii superioare), procentul depășește pragul de 50%. Asta și pentru că angajatorii știu ca, pentru aceste segment de candidați, salariul este criteriul cel mai important pe care îl iau în calcul atunci când decid să aplice sau să accepte o ofertă de angajare”, explică Roxana Drăghici.

Cei mai căutați candidați fără studii superioare în această perioadă sunt mecanicii auto, instalatorii, lăcătușii mecanici, lucrătorii comerciali, personal pentru fast-food-uri, lucrători în depozite, manipulanți marfă, lucrători în depozite, potrivit datelor iajob.ro. În cea mai mare parte a lor, aceste anunțuri cer, totuși, diploma de bacalaureat, dar nu și experiență anterioară în domeniu sau pentru poziția din anunț.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 24.000 de joburi. Alte 8.000 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

Despre eJobs

eJobs este platforma de locuri de muncă din România care verifică manual toate anunțurile și companiile. Pe eJobs ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, pe platforma noastră găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial numit Salario unde îți poți compara salariul actual și prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de date, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor.

