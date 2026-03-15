Cum se semnează un document cu buletinul electronic

Pentru a folosi semnătura digitală cu cartea de identitate, utilizatorii trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

Instalează aplicația ROeID pe telefon

Se înregistrează în aplicație folosind cartea de identitate electronică

Încarcă documentul care trebuie semnat, în format PDF

Introduce codul CAN, aflat în colțul din dreapta jos al cărții de identitate

Introduce PIN-ul de 6 cifre pentru autorizare.

Apropie cartea de identitate de telefonul care are NFC

După acest pas, documentul este semnat electronic folosind certificatul digital stocat pe cipul cărții de identitate.

Ce valoare juridică are semnătura

Utilizarea semnăturii electronice este reglementată prin Legea nr. 214/2024, care stabilește condițiile în care documentele electronice au efecte juridice. Conform legislației și Regulamentul eIDAS, documentele semnate electronic pot avea aceeași valoare juridică precum documentele semnate de mână, în anumite condiții.

Semnătura electronică calificată produce aceleași efecte ca semnătura olografă, iar documentele oficiale emise de instituții publice și semnate digital pot fi considerate echivalente cu înscrisurile autentice.

Noua funcționalitate poate simplifica semnificativ interacțiunea cu instituțiile sau cu diferite servicii online. Documentele pot fi semnate rapid de pe telefon, fără imprimare, scanare sau deplasări. Sistemul folosește tehnologia criptografică integrată în cartea de identitate electronică și comunicarea NFC, aceeași tehnologie folosită și la plățile contactless.

