Daniel Mitov, ministrul de Interne aflat la final de mandat, a declarat că acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu pentru implementarea unui sistem centralizat la nivel european.

„Personalul de frontieră este bine instruit pentru a gestiona sistemul. Orice probleme inițiale minore sunt normale în timpul introducerii noilor tehnologii și nu ar trebui să provoace întârzieri majore”, a explicat Mitov.

Obiectivul principal al sistemului este eficientizarea controalelor la frontieră, creșterea securității și alinierea la reglementările Schengen.

În plus, acesta va oferi date uniforme autorităților Uniunii Europene. Mitov a dat asigurări că ajustările necesare nu vor afecta semnificativ timpii de așteptare la punctele de trecere a graniței.

