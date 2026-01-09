Daniel Mitov, ministrul de Interne aflat la final de mandat, a declarat că acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu pentru implementarea unui sistem centralizat la nivel european.
„Personalul de frontieră este bine instruit pentru a gestiona sistemul. Orice probleme inițiale minore sunt normale în timpul introducerii noilor tehnologii și nu ar trebui să provoace întârzieri majore”, a explicat Mitov.
Obiectivul principal al sistemului este eficientizarea controalelor la frontieră, creșterea securității și alinierea la reglementările Schengen.
În plus, acesta va oferi date uniforme autorităților Uniunii Europene. Mitov a dat asigurări că ajustările necesare nu vor afecta semnificativ timpii de așteptare la punctele de trecere a graniței.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.