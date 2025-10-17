Grozdan Karadjov cere un nou pod între Silistra și Călărași pe Dunăre

În cadrul unei întâlniri trilaterale, Karadjov a discutat cu ministrul adjunct al Greciei pentru Infrastructură şi Transporturi, Konstantinos Kyranakis, şi cu Horaţiu Cozma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România.

În prezent, doar două poduri traversează Dunărea pe porţiunea de 475 de kilometri dintre Bulgaria şi România, o situaţie pe care Karadjov o consideră o „nouă Cortină de Fier” în Uniunea Europeană.

„Atunci când tot traficul este concentrat într-un singur punct, orice congestie de-a lungul coridorului de transport Nord-Sud paralizează capacitatea. Aceasta nu este nicio arhitectură de transport sustenabilă şi nici eficientă. Avem nevoie urgentă de cel puţin încă o trecere mai la est, de exemplu, un pod între Silistra şi Călăraşi”, a declarat Karadjov, conform sursei citate.

Conectarea Bucureştiului cu Atena şi Odesa, prioritate pentru Bulgaria

El a subliniat importanţa conectării Bucureştiului cu Atena şi a Alexandroupolisului cu Odesa, considerând că aceste legături ar trebui să fie prioritare pentru cele trei ţări. De asemenea, a accentuat necesitatea unei integrări reale a infrastructurii de transport, nu doar a unor declaraţii de intenţie.

În sprijinul iniţiativei, ministrul adjunct grec, Konstantinos Kyranakis, a pledat pentru măsuri concrete pe termen scurt, în timp ce Horaţiu Cozma a evidenţiat importanţa strategică a coridorului ce leagă Alexandroupolis, Ruse, Giurgiu şi Moldova pentru Bucureşti.

Planuri comune pentru conectivitate în Europa de Sud-Est

Discuţiile trilaterale s-au finalizat cu planificarea unei sesiuni tehnice la Salonic, în nordul Greciei, la începutul lunii noiembrie. Aceasta va reuni experţi în infrastructură din cele trei ţări, cu scopul de a elabora propuneri comune de proiecte.

Acestea urmează să fie prezentate Comisiei Europene până la sfârşitul anului 2025, în vederea accesării de fonduri UE, a explicat Ministerul Transporturilor din Bulgaria.

Accelerarea conectivităţii transporturilor în regiunea Europei de Sud-Est a fost, de asemenea, tema centrală a unei conferinţe ministeriale organizate la Sofia, găzduită de Karadjov.

În deschiderea evenimentului, acesta a subliniat că îmbunătăţirea conectivităţii regionale este o prioritate a preşedinţiei Bulgariei la Procesul de Cooperare sud-est european, fiind esenţială pentru dezvoltarea economică, securitatea şi integrarea regiunii în reţelele europene.

