Cum afectează prețul petrolului combustibilul Bulgariei

Mai multe rapoarte privind starea rezervelor și măsurile de garantare a aprovizionării și a prețurilor au fost prezentate în Guvernul Bulgariei de șefii Agenției Vamale, Rezervei de Stat și de managerul special al Lukoil, Rumen Spetsov, potrivit publicației Investor.

Stanimir Mihaylov, viceministru al Finanțelor în Bulgaria, a anunțat că există cantități suficiente de combustibil în depozitele fiscale pentru a acoperi consumul pe o perioadă de 90 de zile, înainte de a fi necesară eliberarea „rezervelor profunde” din Agenția de Stat pentru Rezerve de Stat și Stocurile de Război.

„Există suficientă benzină pentru a acoperi nevoile țării până în septembrie”, a adăugat el.

Stanimir Mihaylov a precizat, de asemenea, că a fost deja înființat un grup interdepartamental, care include miniștrii finanțelor, economiei, energiei, apărării și internelor, precum și reprezentanți ai Agenției Naționale de Venituri, Agenției Vamale și Lukoil. Grupul, condus de prim-ministrul interimar Andrey Gyurov, va monitoriza zilnic aprovizionarea cu petrol și combustibil, precum și evoluția prețurilor.

Cu toate acestea, Mihaylov a declarat că se așteaptă ca, odată cu creșterea cu 10% a prețurilor petrolului, prețul benzinei va crește cu 0,07 euro (până la aproximativ 1,36 euro pe litru) până la sfârșitul lunii martie, iar motorina ar putea crește cu aproximativ 0,10 euro (până la 1,41-1,45 euro pe litru).

Rafinăria din Burgas și-a asigurat aprovizionarea cu petrol până la sfârșitul lunii martie, precum și aprovizionarea contractuală până la sfârșitul lunii aprilie, dar nu este clar dacă livrările din aprilie vor fi efectuate conform programului.

Directorul Lukoil a subliniat că, în prezent, aproximativ 800 de tancuri petroliere sunt blocate în Strâmtoarea Hormuz și, în această situație, chiar dacă se găsește petrol la un preț bun, este posibil să nu poată fi transportat la Burgas.

Stocurile disponibile de benzină, motorină și petrol

Agenția pentru Rezerve de Stat din Bulgaria stochează benzină pentru aproximativ 30 de zile (64.000 de tone în țară și 11.000 de tone în Ungaria, Slovacia și România), iar motorină pentru 64 de zile (525.000 de tone în țară și 42.000 de tone în Ungaria, Slovacia, România și Grecia), potrivit.

Țara are, de asemenea, 356.000 de tone de petrol în rezervă, dintre care 183.000 de tone se află în Grecia și Italia, ceea ce va ține Lukoil ocupat între 23 și 40 de zile și va fi suficient pentru a acoperi consumul timp de 90 de zile.

Cantitățile de combustibil și petrol pot fi eliberate dacă există două luni consecutive cu o scădere de peste 20% a aprovizionării pe bază anuală. Agenția pentru Rezerve de Stat a contactat colegii săi din străinătate și a confirmat disponibilitatea rezervelor stocate acolo. Acestea pot ajunge în Bulgaria în 15-45 de zile. Rezervele de petrol pot fi livrate în termen de 5 până la 15 zile.

În cadrul audierii în fața deputaților, viceministrul finanțelor a anunțat că țara nu poate reduce accizele și TVA-ul la combustibili pe cont propriu, ci trebuie să se coordoneze cu Comisia Europeană (CE). Ministerul Finanțelor ia în considerare diverse opțiuni pentru mecanisme compensatorii, iar dacă criza se adâncește, acestea vor fi propuse și discutate de guvern. Principala măsură în acest moment este controlul asupra aprovizionării și prețurilor, precum și respectarea restricțiilor privind exporturile de motorină.

