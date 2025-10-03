Complexul Cheyenne Mountain, un oraș săpat în 70.000 de tone de granit

Pentru doar a doua oară în istoria recentă, porțile buncărului au fost deschise pentru Newsnation, care a făcut un tur în interiorul fortăreței Armageddon, relatează ziarul britanic The Sun.

Complexul Cheyenne Mountain este un oraș subteran săpat în aproape 70.000 de tone de granit. Proiectat să reziste la lovituri nucleare directe, megabuncărul a fost pregătit să găzduiască apărările SUA.

Încuiată în spatele unor uși de oțel de aproape un metru grosime și a mai multor puncte de control, fortăreața este considerată capabilă să reziste unei explozii nucleare „de o mie de ori mai puternică decât bomba aruncată asupra Hiroshimei”, chiar și de la mică distanță. Acest oraș funcțional subteran are propriile centrale electrice, lacuri subterane pentru apă potabilă și stocuri de alimente pentru a susține echipajele „o perioadă foarte lungă de timp”.

Complexul are chiar și un magazin Subway funcțional, supranumit „cel mai sigur Subway din lume”.

Generalul Gregory Guillot, comandant al US Northern Command și al North American Aerospace Defence Command (NORAD), a declarat că facilitatea rămâne la fel de vitală astăzi cum era la inaugurarea sa, în 1966. „A meritat cu adevărat orice sumă au plătit pentru ea la începutul anilor 60. O folosim și astăzi exact așa cum au făcut-o cu decenii în urmă”, a declarat Guillot.

Generalul spune că nu este îngrijorat de amenințările moderne, inclusiv avioane rusești care pătrund în spațiul aerian al SUA, baloane chinezești de supraveghere sau atacuri cibernetice.

Buncărul din Colorado, labirint de tuneluri și camere antiexplozie

Întins pe 2,1 hectare, complexul cuprinde 15 clădiri suspendate pe arcuri uriașe pentru a absorbi șocul unei explozii nucleare. Cunoscut sub numele de „battle deck“, complexul ar funcționa ca sediu de comandă pentru forțele americane și canadiene, dacă ar lovi dezastrul.

Finalizată în 1966, cu un cost de 142 de milioane de dolari, fortăreața ar costa astăzi peste un miliard de dolari pentru a fi construită. Supranumit „cel mai sigur loc de pe Pământ“ la apogeul Războiului Rece, labirintul de tuneluri și camere antiexplozie a fost proiectat să protejeze împotriva rachetelor sovietice. Trump a mai deschis porțile presei în 2018, când Steve Rose, director adjunct al bazei, a spus că este „cea mai sigură facilitate din lume”.

Fortăreața este protejată de granit și oțel împotriva impulsurilor electromagnetice generate de explozii nucleare. Ușile anti-explozie pot fi închise cu ajutorul unui sistem hidraulic, protejând interiorul în doar 45 de secunde, sau, în caz de urgență, pot fi sigilate manual. Ușile au fost închise ermetic pe 11 septembrie 2001, singura dată când buncărul a fost complet izolat de lume de la Războiul Rece încoace.

Anterior sediu NORAD, complexul a trecut în 2008 la un rol de comandă alternativ. Totuși, personalul încă se rotește în interiorul complexului, pentru a-i menține pregătirea, în caz că va fi nevoie.

Oficialii au insistat că fortăreața din munți nu este o relicvă a trecutului.

Planul secret al Americii pentru Apocalipsă

Planul Americii de a supraviețui unui război nuclear este deja conturat, având la bază această fortăreață.

Președintele ar fi dus direct în adăpostul subteran de la Casa Albă, înainte de a urca într-unul dintre avioanele „Doomsday” ale Forțelor Aeriene.

Un cerc restrâns de oficiali ar călători împreună cu președintele, în timp ce secretarul Apărării, membrii cabinetului și liderii Congresului ar fi mutați în alte centre de comandă întărite, precum Mount Weather din Virginia sau Raven Rock din Pennsylvania.

În urmă cu trei ani, presa rusă a publicat lista buncărelor în care s-ar putea ascunde, în cazul unui război nuclear, preşedintele SUA, dar şi Vladimir Putin.

