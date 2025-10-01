Ce s-a întâmplat când polițiștii au oprit-o pe bunica din Pitești în trafic și au testat-o pentru alcool

Șoferița în vârstă de 82 de ani a fost oprită pentru un control de rutină. Femeia a fost prinsă de polițiști conducând sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc pe 30 septembrie, în jurul orei 10.00, pe strada Depozitelor.

În urma controlului, polițiștii au observat indicii de consum de alcool și au efectuat testarea cu etilotestul. Rezultatul a arătat o valoare de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, sub limita penală de 0,40 mg/l, dar suficientă pentru o sancțiune contravențională.

Motivul pentru care femeia de 82 de ani ar trebui să repete examenul pentru permisul auto

Șoferița a primit o amendă de 1.822,5 lei și i s-a suspendat permisul pentru 90 de zile. I s-a eliberat o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Șoferița va trebui să susțină un test de verificare a cunoștințelor rutiere până la finalul perioadei de suspendare. Dacă nu promovează sau nu susține examenul, suspendarea se va prelungi cu încă 30 de zile.

Lista sancțiunilor și amenzilor aplicate în România șoferilor care condus mașina sub influența alcoolului

Pentru conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului în România, sancțiunile în 2025 sunt foarte stricte și depind de nivelul alcoolemiei detectate:

Orice valoare de alcool în aerul expirat atrage sancțiuni. Alcoolemia permisă este zero, iar conducerea unei persoane cu orice concentrație de alcool detectată poate duce la sancțiuni.

Pentru alcoolemie sub 0,40 mg/l alcool în aerul expirat (aproximativ sub 0,80 g/l alcool pur în sânge), fapta este considerată contravenție. Sancțiunile constau în amendă (între 9 și 20 puncte-amendă, care poate depăși 4.000 de lei) și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile. În cazul participării la un accident rutier, suspendarea este de 120 de zile.

Pentru alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (peste 0,40 mg/l în aerul expirat), fapta este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, inclusiv dreptul de a conduce pentru o perioadă ce poate ajunge și până la 10 ani.

În această situație, amenda penală nu mai este posibilă, iar pedeapsa este doar cu închisoarea, care poate fi executată efectiv sau în regim de detenție suspendată sub supraveghere.

Pe durata cercetărilor penale, conducătorul auto nu are dreptul să conducă.

Politia Rutieră are o politică de toleranță zero față de șoferii sub influența alcoolului, iar repetarea testului alcool este posibilă la solicitarea acestora sau a polițiștilor.

Poliția reamintește importanța respectării regulilor de circulație și a unei atitudini preventive pentru evitarea accidentelor, subliniind responsabilitățile ce vin odată cu deținerea permisului de conducere.

În vara acestui an, un șofer din Hârlău i-a lăsat mască pe polițiștii din Iași în momentul în care a fost testat cu aparatul etilotest. Concetrația de alcool din aer expirat i-a șocat pe oamenii legii.

