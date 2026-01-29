Mamaia Tița

Aristița Malcoce este mama soacrei lui Nicușor Dan și bunica Mirabelei Grădinaru. De când a devenit prima doamnă a României, Mirabela nu a mai avut timp să-și viziteze bunica, iar acest lucru ar fi afectat-o destul de mult, mai ales că era atașată de ea.

Înmormântarea Aristiței Malcoce, mamaia Tița, așa cum o știa toată lumea, are loc sâmbătă, la cimitirul din Zăpodeni, localitate în care femeia și-a crescut copiii și nepoții și unde s-a bucurat de respectul și sprijinul oamenilor.

Preotul satului le-a spus clopotarilor și groparilor că la înmormântare va veni președintele Nicușor Dan, însă Liliana Grădinaru, soacra șefului statului, nu a confirmat această variantă. Speră măcar ca fiica ei să poată veni pentru a-și conduce bunica pe ultimul drum.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, a declarat pentru presa locală Liliana Grădinaru.

Deși familia Mirabelei Grădinaru este binee văzută în sat, localnicii nu vor însă să audă de Nicușor Dan. Aceștia îi dau și un sfat fetei: „să nu se căsătorească cu el niciodată”.

Mirabela, o prezență discretă

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, este o prezență discretă în viața publică, dar alături de el de aproape 20 de ani. Originară din Vaslui, Mirabela a fost alături de Nicușor în momentele-cheie ale carierei sale politice, întemeind o familie frumoasă.

Originară din Vaslui, Mirabela Grădinaru s-a mutat în București pentru a urma cursurile Facultății de Geografie. Aici l-a întâlnit pe Nicușor Dan în 2005, pe când era studentă. Întâlnirea lor, petrecută într-un club bucureștean, a fost, după cum mărturisește chiar ea, una plină de „chimie și atracție”. De atunci, drumurile lor au rămas unite.

Recent, Mirabela Grădinaru mărturisit, cu ochii în lacrimi, care au fost cel mai frumos, dar și cel mai greu moment trăit vreodată. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a dezvăluit cum și-a pierdut tatăl, dar și cât de mari au fost emoțiile atunci când ea și actualul președinte au văzut-o pe fiica lor ridicând prima dată mâna după o jucărie.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE