Pacientul fusese internat după croaziera de pe nava Hondius

Pacientul cu hantavirus, pasager pe nava de croazieră MV Hondius, a fost internat în spital pe 7 mai. Autoritățile olandeze spun că procedurile au fost respectate doar parțial.

„S-au respectat proceduri stricte, dar nu cele mai stricte proceduri care se aplică în cazurile care implică acest hantavirus”, a declarat ministrul olandez al sănătății, Sophie Hermans, în Parlament.

Oficialul a explicat că probabilitatea unei infectări în rândul personalului medical este mică, însă spitalul a decis să aplice măsuri maxime de precauție.

„Este o situație foarte diferită față de COVID. Cu informațiile și măsurile pe care le avem acum, suntem încrezători că putem ține acest virus sub control”, a mai spus ministrul.

Spitalul Radboudumc din orașul Nijmegen a anunțat că măsura a fost luată preventiv și că riscul de infectare este considerat foarte scăzut. Cei 12 angajați vor rămâne în carantină timp de șase săptămâni.

OMS: Numărul cazurilor confirmate a crescut

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că numărul cazurilor confirmate legate de focarul de pe nava Hondius a ajuns la nouă, cu două mai multe decât în ziua precedentă. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că pot apărea noi îmbolnăviri în următoarele săptămâni, din cauza perioadei lungi de incubație a virusului.

„În acest moment, nu există semne că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar situația se poate schimba”, a declarat șeful OMS.

Tedros a subliniat însă că situația „nu este o pandemie” și „nu seamănă deloc cu COVID-19”.

Trei persoane au murit după focarul de pe nava de croazieră

Până acum, trei persoane au murit după infectarea cu hantavirus: un cuplu din Olanda și un cetățean german. Virusul este transmis de obicei de rozătoare sălbatice, însă în anumite situații rare poate fi transmis și între oameni, prin contact apropiat.

OMS mai monitorizează două cazuri suspecte. Unul dintre pacienți a murit înainte să poată fi testat, iar alt caz este investigat pe insula Tristan da Cunha, o insulă izolată din Atlanticul de Sud, unde nu existau teste disponibile. Autoritățile sanitare spun că toate persoanele suspecte au fost izolate și supravegheate medical.

După debarcarea ultimilor pasageri în Insulele Canare, nava MV Hondius a plecat spre Țările de Jos cu 25 de membri ai echipajului, un medic și o asistentă medicală la bord. Compania Oceanwide Expeditions a anunțat că vasul ar urma să ajungă în Olanda pe 17 mai.

Noi cazuri investigate în Italia, Franța, Spania și SUA

Autoritățile sanitare din mai multe țări continuă anchetele epidemiologice. Un spital specializat din Italia analizează probe biologice de la un bărbat care ar fi intrat în contact cu femeia olandeză decedată din cauza virusului.

În Spania, un cetățean spaniol a fost confirmat pozitiv, în timp ce alte 13 persoane aflate în carantină într-un spital militar din Madrid au avut rezultate negative.

O pasageră franceză infectată cu hantavirus este internată la terapie intensivă după ce nava a acostat în Insulele Canare, însă medicii spun că starea ei este stabilă.

În Statele Unite, autoritățile au anunțat că 18 pasageri ai navei Hondius au fost repatriați și plasați în carantină. Un pasager cu rezultat slab pozitiv a fost transferat într-o unitate de izolare din Nebraska.

Epidemiologul Arnaud Fontanet, de la Institutul Pasteur din Franța, a declarat pentru Reuters că perioada de monitorizare ar putea dura luni întregi, deoarece virusul poate avea o perioadă de incubație de până la șase săptămâni. Această criză, spune el, reprezintă și „un test pentru coordonarea internațională” construită după pandemia de COVID-19.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE