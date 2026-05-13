Pacientul fusese internat după croaziera de pe nava Hondius

Pacientul cu hantavirus, pasager pe nava de croazieră MV Hondius, a fost internat în spital pe 7 mai. Autoritățile olandeze spun că procedurile au fost respectate doar parțial.

„S-au respectat proceduri stricte, dar nu cele mai stricte proceduri care se aplică în cazurile care implică acest hantavirus”, a declarat ministrul olandez al sănătății, Sophie Hermans, în Parlament.

Oficialul a explicat că probabilitatea unei infectări în rândul personalului medical este mică, însă spitalul a decis să aplice măsuri maxime de precauție.

„Este o situație foarte diferită față de COVID. Cu informațiile și măsurile pe care le avem acum, suntem încrezători că putem ține acest virus sub control”, a mai spus ministrul.

Spitalul Radboudumc din orașul Nijmegen a anunțat că măsura a fost luată preventiv și că riscul de infectare este considerat foarte scăzut. Cei 12 angajați vor rămâne în carantină timp de șase săptămâni.

OMS: Numărul cazurilor confirmate a crescut

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că numărul cazurilor confirmate legate de focarul de pe nava Hondius a ajuns la nouă, cu două mai multe decât în ziua precedentă. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că pot apărea noi îmbolnăviri în următoarele săptămâni, din cauza perioadei lungi de incubație a virusului.

„În acest moment, nu există semne că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar situația se poate schimba”, a declarat șeful OMS.

Tedros a subliniat însă că situația „nu este o pandemie” și „nu seamănă deloc cu COVID-19”.

Trei persoane au murit după focarul de pe nava de croazieră

Până acum, trei persoane au murit după infectarea cu hantavirus: un cuplu din Olanda și un cetățean german. Virusul este transmis de obicei de rozătoare sălbatice, însă în anumite situații rare poate fi transmis și între oameni, prin contact apropiat.

OMS mai monitorizează două cazuri suspecte. Unul dintre pacienți a murit înainte să poată fi testat, iar alt caz este investigat pe insula Tristan da Cunha, o insulă izolată din Atlanticul de Sud, unde nu existau teste disponibile. Autoritățile sanitare spun că toate persoanele suspecte au fost izolate și supravegheate medical.

După debarcarea ultimilor pasageri în Insulele Canare, nava MV Hondius a plecat spre Țările de Jos cu 25 de membri ai echipajului, un medic și o asistentă medicală la bord. Compania Oceanwide Expeditions a anunțat că vasul ar urma să ajungă în Olanda pe 17 mai.

Noi cazuri investigate în Italia, Franța, Spania și SUA

Autoritățile sanitare din mai multe țări continuă anchetele epidemiologice. Un spital specializat din Italia analizează probe biologice de la un bărbat care ar fi intrat în contact cu femeia olandeză decedată din cauza virusului.

În Spania, un cetățean spaniol a fost confirmat pozitiv, în timp ce alte 13 persoane aflate în carantină într-un spital militar din Madrid au avut rezultate negative.

O pasageră franceză infectată cu hantavirus este internată la terapie intensivă după ce nava a acostat în Insulele Canare, însă medicii spun că starea ei este stabilă.

În Statele Unite, autoritățile au anunțat că 18 pasageri ai navei Hondius au fost repatriați și plasați în carantină. Un pasager cu rezultat slab pozitiv a fost transferat într-o unitate de izolare din Nebraska.

Epidemiologul Arnaud Fontanet, de la Institutul Pasteur din Franța, a declarat pentru Reuters că perioada de monitorizare ar putea dura luni întregi, deoarece virusul poate avea o perioadă de incubație de până la șase săptămâni. Această criză, spune el, reprezintă și „un test pentru coordonarea internațională” construită după pandemia de COVID-19.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu crede că a găsit soluția pentru ieșirea din criza politică: „În aceste alegeri se va alege praful”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Viva.ro
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Unica.ro
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Insolvența „eternă” a companiilor de stat.  Cine sunt administratorii speciali care au grijă de Compania Națională a Uraniului, Romaero și Societatea de Administrare Active Feroviare
Exclusiv
Știri România 07:00
Insolvența „eternă” a companiilor de stat.  Cine sunt administratorii speciali care au grijă de Compania Națională a Uraniului, Romaero și Societatea de Administrare Active Feroviare
Începe Summitul B9 de la București. Programul reuniunii de la Cotroceni la care participă Volodimir Zelenski, Mark Rutte și liderii Flancului Estic
Știri România 06:06
Începe Summitul B9 de la București. Programul reuniunii de la Cotroceni la care participă Volodimir Zelenski, Mark Rutte și liderii Flancului Estic
Parteneri
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
Adevarul.ro
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
“Chivu si Mutu s-au dus la gagicăreală înaintea meciului decisiv de calificare la EURO!” Dezvăluire bombă despre românul campion cu Inter Milano!
Fanatik.ro
“Chivu si Mutu s-au dus la gagicăreală înaintea meciului decisiv de calificare la EURO!” Dezvăluire bombă despre românul campion cu Inter Milano!
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Eurovision 2026. Republica Moldova s-a calificat în finala din 16 mai
Stiri Mondene 00:16
Eurovision 2026. Republica Moldova s-a calificat în finala din 16 mai
Moment tensionat la Eurovision 2026. Scandări din public în timpul prestației reprezentantului Israelului: „Palestina liberă!”
Stiri Mondene 12 mai
Moment tensionat la Eurovision 2026. Scandări din public în timpul prestației reprezentantului Israelului: „Palestina liberă!”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
ObservatorNews.ro
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Mediafax.ro
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Mediafax.ro
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control
KanalD.ro
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor: „Nu fac experimente. Scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”. Ce spune despre varianta Bolojan
Politică 12 mai
Nicușor Dan, înaintea consultărilor: „Nu fac experimente. Scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”. Ce spune despre varianta Bolojan
Un ministru USR primește bani publici pentru șase cabinete parlamentare din Brașov fără a avea angajați
Politică 12 mai
Un ministru USR primește bani publici pentru șase cabinete parlamentare din Brașov fără a avea angajați
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Cum se descurcă în afaceri soția lui Sorin Grindeanu. La ce nivel au ajuns datoriile firmelor de imobiliare în care e implicată Mihaela
Fanatik.ro
Cum se descurcă în afaceri soția lui Sorin Grindeanu. La ce nivel au ajuns datoriile firmelor de imobiliare în care e implicată Mihaela
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor