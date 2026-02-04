O cabană pe roți din munții din Elveția se vinde mai ieftin decât un teren în Poiana Brașov

În Präz, este scoasă la vânzare probabil cea mai ieftină cabană montană din Elveția. Pentru 95.000 de euro, cumpărătorul primește o căsuță complet amenajată, dotată cu tot ce este necesar pentru câteva zile la munte: o cameră de zi primitoare, cu mai multe locuri și o sobă veche pe lemne.

De asemenea, căsuța are o baie cu toaletă, chiuvetă și duș cu apă caldă, precum și patru locuri de dormit pe o galerie deschisă, cu ferestre mari în acoperiș.

Electricitatea este asigurată de panouri solare montate pe acoperiș, potrivit unui anunț publicat pe platforma Homegate.

Mini-cabana din munții Elveției a fost construită de fermierul Simon Kunfermann (45 de ani) din Präz.

Dulgher de meserie, el a folosit lemn provenit dintr-o construcție tradițională alpină. Structura de bază a cabanei este cadrul metalic al unui container naval vechi.

„Am lucrat la construcție timp de un an și am investit multă dragoste. Prima noapte am petrecut-o acolo împreună cu fiica mea, Ninja (12 ani). Își dorea foarte mult asta”, a declarat Kunfermann.

Familia Kunfermann avea planuri ambițioase pentru cabana din lemn. La ferma lor, ei cresc cerbi, cai și capre. Un prieten care deține un studio culinar gătește pentru până la 20 de oaspeți, folosind produse de la fermă.

Cei care nu mai vor să coboare în vale ca să mănânce puteau înnopta în căsuță. Timp de o vară, totul a funcționat fără probleme. Apoi, Kunfermann a fost denunțat.

Soba pe lemne a fost declarată ilegală, iar autoritățile cantonale au intervenit. Construcția a fost considerată brusc ilegală, deoarece se afla în afara zonei de construcție, deși fusese aprobată de municipalitate.

Astfel, Kunfermann a fost nevoit să renunțe. „Și astăzi mă întristează acest lucru, de aceea cabana trebuie să fie scoasă la vânzare”, a spus el.

Potrivit fermierului, există mulți potențiali cumpărători, însă de cele mai multe ori problema este găsirea unui amplasament potrivit și legal.

„Pe un camping sau pe o fermă, casa poate fi amplasată fără probleme și conectată la canalizare”, spune Kunfermann. Cabana se află pe o remorcă și poate fi mutată cu un tractor. „Ajut cu plăcere la transport”, promite el.

Foto: imobiliare.ro

Spre comparație cu cabana din munții Elveției care se vinde acum cu 95.000 de euro, un teren din România, Poiana Brașov, este și 100.000 de euro, potrivit imobiliare.ro.