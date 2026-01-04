Ce acte trebuie să prezinți

Înregistrarea proprietăților este gratuită pentru cetățeni, fiind asigurată, tot fără niciun cost, dezbaterea succesiunilor, arată Agenția într-un mesaj postat pe Facebook.

Actele pe care trebuie să le prezinți:

actele care atestă dreptul de proprietate asupra terenului (și construcției dacă este cazul): orice document juridic care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de întreținere, contract de schimb, de rentă viageră, titlu de proprietate emis de comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, act de partaj voluntar etc.) în copie legalizată. În cazul comunelor unde nu există notar public, legalizarea actelor se face de către secretarul primăriei.

acte de identitate, în copie;

acte de stare civilă, în copie, acolo unde este cazul.

„Legea permite înscrierea gratuită chiar și a construcțiilor fără acte, pe baza constatării situației reale din teren cu prilejul realizării măsurătorilor și a contrasemnării documentelor tehnice. Dacă nu ți s-a eliberat încă titlul de proprietate, dar deții proces-verbal de punere în posesie, trebuie să știi că dreptul tău de proprietate va fi înscris provizoriu. După eliberarea titlului de proprietate, poți solicita intabularea dreptului de proprietate fără a fi necesară întocmirea unei noi documentații cadastrale”, au transmis reprezentanții Agenției.

După realizarea măsurătorilor, cetățenii trebuie să verifice documentele tehnice ale cadastrului, care sunt afișate la primărie pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval este important să verifice datele imobilului deținut (suprafața, amplasamentul, limitele, proprietarii/posesorii etc.).

Dacă observi neconcordanțe, în perioada de afișare poți depune cerere de rectificare pentru corectarea informațiilor.

ANCPI derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020.

