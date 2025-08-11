Povestea lui Dennis Bell, meteorologul al cărui trup a fost descoperit după aproape 7 decenii

Dennis Bell, un meteorolog de 25 de ani, a căzut într-o crevasă pe insula King George în iulie 1959. Corpul său a fost găsit de o echipă de cercetători polonezi, reapărând la suprafață din cauza retragerii ghețarilor.

Bell s-a alăturat FIDS (predecesorul BAS) ca meteorolog în 1958, după serviciul militar în Royal Air Force. A fost trimis la baza Admiralty Bay pe insula King George pentru o misiune de doi ani.

Dennis Bell (stânga) împreună cu colegii săi și câinii care i-au ajutat în misiunea din Antarctica – mijlocul iernii 1959, la baza Admiralty Bay. Foto: Profimedia Images

În ziua fatidică de 26 iulie 1959, Bell și alți trei cercetători efectuau măsurători pe un ghețar. Coborând de pe schiuri pentru a ajuta câinii de sanie, a căzut într-o crevasă. Încercarea de salvare a eșuat tragic când frânghia de salvare s-a rupt.

Descoperirea cadavrului după 66 de ani

În ianuarie 2023, o echipă poloneză a descoperit rămășițe umane și obiecte pe insula King George. Testele ADN au confirmat că aparțin lui Dennis Bell.

„Când sora mea Valerie și cu mine au fost informați că fratele nostru, Dennis, a fost găsit după 66 de ani, am fost în stare de șoc”, a declarat David Bell, fratele lui Dennis, citat de BAS.

„Dennnis a fost unul dintre cei care au contribuit la începutul explorării și cercetărilor în Antarctica, în condiții incredibil de dure”, a explicat profesoara Jane Francis, directoarea BAS.

Ea a adăugat că această descoperire „dezleagă un mister de mai multe decenii și ne amintește poveștile umane atașate istoriei cercetării în Antarctica”.

