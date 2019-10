De Daria Maria Diaconu,

În frigider, cu mâinile și picioarele legate și capul învelit într-o pungă din plastic- așa a fost descoperit trupul neînsuflețit al unei milionare din Thailanda în frigider. Tragedia s-a întâmplat în orașul Chiang Mai.

Femeia a fost identificată de poliție ca fiind Wannee Jiracharoenying, o milionară cu afaceri în imobiliare în vârstă de 58 de ani.

Cadavrul a fost descoperit în weekend, după ce femeia fusese dată dispărută de două săptămâni. Familia și prietenii au anunțat poliția după ce nu au mai putut să ia legătura cu Wannee.

Poliția a descoperit cadavrul în urma unei percheziții la casa milionarei. Au ajuns să caute în frigider în urma mirosului puternic care venea din interiorul acestuia, notează debate.com.mx.

