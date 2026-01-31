Cel mai scump cadou de protocol primit de Nicușor Dan în 2025 costă 3.400 de euro

Cel mai valoros cadou primit de Nicușor Dan este semnat de regele Charles

Potrivit informaţiilor publicate în lista bunurilor primite cu titlu gratuit şi depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, cel mai valoros cadou a fost o fotografie înrămată, cu semnăturile regelui Charles al III-lea şi reginei Camilla, evaluată la 3.400 de euro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit de regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham pe 17 decembrie 2025.

Toate cadourile primite au rămas în patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale.

Conform documentelor oficiale, fotografia este descrisă astfel: „Fotografie înrămată cu dimensiuni 36 cm x 26,5 cm, de culoare vişinie, din piele Ettinger, cu sticlă şi paspartu. Cu autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea şi de la regina Camilla”.

Al doilea cel mai scump obiect primit de Nicuşor Dan este un tablou HUNGBAE, realizat din material de mătase brodată, cu simbol tradiţional „Royal”, folosit în dinastia Chosun. Dimensiunile acestuia sunt de 18,5 cm x 19 cm, iar valoarea sa este estimată la 950 de euro.

Pe locul al treilea în lista celor mai valoroase cadouri se află un roller „Line D Paris Blue Medium” marca S.T. Dupont, gravat cu adresa magazinului emblematic din Paris al producătorului – 10 rue de la Paix. Conform descrierii, este un instrument de scris de tip roller, cu capac, culoare albastră, finisaje argintii din paladiu şi lac natural, cu dimensiuni de 139 mm x 13,6 mm. Rollerul a fost însoţit de o plăcuţă cu inscripţia „Aleea Nicolae Titulescu” din Paris, realizată din tablă de culoare verde cu scris alb, având dimensiunile 60 cm x 24,5 cm. Valoarea totală a acestor două obiecte a fost estimată la 650 de euro.

Alte cadouri primite de Nicușor Dan în 2025

Pe lângă acestea, în inventar mai apar diverse tablouri, un set de porţelan „GMUNDNER KERAMIKA” format din patru căni pentru ceai şi patru farfurioare decorate cu reni roşii şi verzi, un obiect bisericesc cu însemnele Patriarhului Ecumenic care se poate purta la gât, un platou din argint 925 cu Fecioara Maria şi Pruncul Isus (diametru de 38 cm), set de butoni cu însemne bisericeşti, un bibelou din porţelan alb reprezentând un lup în şezut, dar şi un cub transparent cu sigla Nuclearelectrica şi reprezentarea celor patru reactoare de la Cernavodă.

De asemenea, preşedintele a primit mai multe cărţi, printre care: „The Persian -English Golestan of Sa’adii”, o traducere bilingvă a operei clasice persane „Gulistan” (Grădina de trandafiri), cu copertă din piele şi cutie de lemn îmbrăcată în piele maro; „Ionesco Eugen. Theatre Complet” – ediţie de referinţă a operei complete a dramaturgului Eugen Ionesco, publicată în colecţia Bibliothèque de la Pléiade a Editurii Gallimard, cu 1951 de pagini, îngrijită de Emmanuel Jacquart; şi „Cent Mille Milliards de Poèmes” de Raymond Queneau.

În total, Nicușor Dan a primit cadouri de protocol de aproape 10.000 de euro.

Toate aceste bunuri au fost înregistrate conform legii și rămân în patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale.

