Ieri, Libertatea a prezentat cazul protestelor de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, unde angajații au primit uniformizarea sporurilor.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Matei Balş, Cătălin Apostolescu, precizase că “erau unele secţii care aveau sporuri mai mari, precum secţia HIV, care avea 55 la sută, dar secţiile obişnuite de boli infecţioase aveau spor de 15 la sută. Acum, toţi vor primi acelaşi spor, 25 la sută”.



Imediat, Libertatea a fost contactată de cadre medicale care au fost nemulțumite de două lucruri:

Libertatea a luat din nou legătura cu purtătorul de cuvânt al spitalului, care a făcut o serie de precizări.

“În mod normal, sporurile pe boli infecţioase sunt între 15 şi 35%. Pe Terapie Intensivă, sunt între 55 si 85%. Iar Matei Balş a funcţionat la pragul minim al acestor sporuri. Deci 15% pentru boli infecţioase şi 55 la sută pentru Terapie Intensivă”, a adăugat medicul.

Apostolescu a adăugat că alte spitale, cum este exemplul invocat de angajații de la Balș, Victor Babeș, sunt la limita de sus a sporurilor. De ce? Pentru că Matei Balş este finanţat de către Ministerul Sănătăţii, iar Spitalul Babeş este finanţat de către Primăria Capitalei. “Deci, spitalele de la Primării sunt la limita de sus a sporurilor, iar cele finanţate de Ministerul Sănătăţii sunt la limita de jos a sporurilor”, spune Apostolescu.

Practic, șefii de la Balș spun că, din cauza acestei situații, apare frustrarea angajaților, care ajung să fie plătiți mai prost chiar și decât spitale de același tip din provincie.

“Profesorul Streinu-Cercel a început din februarie demersuri pentru acordarea sporului, dar nu a primit nici un răspuns de la Ministerul Sănătăţii”, a conchis medicul.

De la toată lumea s-a tăiat. O parte din şefi nici nu au sporuri, deci nu ai ce să le tai. Pentru că sporul se dă celui care intră în contact cu bolnavul. Directorul medical, care prin natura funcţiei este interzis să intre şi să trateze bolnavii, având rol de coordonare, nu are nici un spor. Managerul nu are nici un spor, are salariul fix negociat prin contractul de management.



