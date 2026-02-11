Un câine a ajutat la găsirea unui copil dat dispărut

Autoritățile din orașul Louisville căutau băiețelul, pe 7 ianuarie 2026. În operațiunea de căutare au fost folosite drone și un elicopter, iar mai mulți polițiști au patrulat pe jos, într-o adevărată cursă contracronometru. La un moment dat, în timpul misiunii, un câine necunoscut a apărut brusc și a început să latre către ofițerii de poliție. Comportamentul neobișnuit al animalului i-a făcut pe agenți să-l urmeze.

Potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din Louisville, ofițerii îl căutau pe băiatul de 3 ani când un câine s-a apropiat de ofițerul Josh Thompson și părea că vrea să-l conducă undeva. Câinele l-a dus pe ofițer la o casă, unde ușa din spate era deschisă.

Câinele i-a condus apoi pe ofițeri la o mașină, parcată într-o curte din apropiere, unde polițiștii l-au găsit teafăr pe copilul dispărut. Deși nu se știe cui aparține patrupedul, animalul este considerat un adevărat erou pentru rolul decisiv pe care l-a avut în salvarea copilului.

Ofițerul Josh Thompson a povestit întreaga scenă. Văzând câinele că e insistent, polițistul a glumit, spunând către patruped: „Hai să găsim copilul”, iar câinele exact asta a făcut.

Eroul neașteptat: „Lassie l-a găsit!”

Departamentului de Poliție Metropolitană din Louisville a publicat, pe rețelele de socializare, întreaga poveste, precum și filmarea realizată cu camera corporală a polițistului. „Lassie l-a găsit!”, a spus un polițist unui coleg, pe filmare.

„Final fericit datorită muncii în echipă și unui câine foarte bun! Pe 7 ianuarie 2026, ofițerii din Divizia a șaptea a LMPD s-au grăbit să ajute la găsirea unui copil dispărut — un moment care a afectat profund pe toți cei implicați. În timp ce ofițerii căutau pe jos, cu o dronă și cu ajutorul unității aeriene, speranța rămânea mare. Apoi a apărut un erou neașteptat: un câine din cartier care părea să știe că ceva nu era în regulă și i-a condus pe ofițeri direct la copil. Băiețelul a fost găsit într-un vehicul, speriat, dar nevătămat, și s-a reunit rapid cu familia sa – un moment de ușurare pentru toți. O muncă remarcabilă a ofițerilor noștri și a unui prieten cu patru picioare care ne-a reamintit că eroii pot lua diferite forme”, a transmis Departamentul de Poliție Metropolitană din Louisville.

