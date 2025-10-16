„Din motive de siguranță publică”

„Încă din primăvară s-a discutat despre interzicerea, din motive de siguranță publică, a acelor rase de câini care nu au fost crescute pentru condițiile locale de pășunat. Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian și Ciobănesc de Asia Centrală nu pot fi folosiți în apropierea zonelor locuite, pe pășunile frecventate de turiști și pelerini, deoarece aceste rase sunt extrem de agresive și pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv”, a precizat Korod.

Totodată, acesta își exprimă încrederea că „și alte administrații locale vor lua decizii la fel de responsabile”.

„În primăvară, crescătorii au cerut o amânare, însă după un nou atac grav al unor câini ciobănești în această toamnă s-a confirmat că nu mai putem manifesta răbdare!”, a spus primarul, care i-a sfătuit pe oameni să anunțe imediat Poliția Locală Miercurea-Ciuc la numerele de telefon 0266–315120 / 221, dacă observă câini din aceste rase la stâne.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Sfâșiat de câinii care păzeau oile

În luna iulie, un tânăr de 21 de ani a fost rănit grav în Munţii Făgăraş, după ce a fost atacat de câinii de la o stână. El a fost transportat la baza muntelui de cabanieri şi salvamontişti. Cabanierii îi avertizau pe turişti că în zonă sunt 6-8 câini din rasa ciobănesc Kangal.

Kangal este o rasă de câini unică și impresionantă, una dintre cele mai vechi din lume, un adevărat simbol al forței, curajului, inteligenței și loialității. De-a lungul timpului, Kangalul și-a câștigat renumele de câine cu un deosebit instinct de protecție, care îl fac un excelent paznic al gospodăriilor și al turmelor de vite, oi și capre împotriva prădătorilor precum urșii, lupii și șacalii.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE