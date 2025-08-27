În replică, SNCF (Căile Ferate Naționale Franceze) susține că sancțiunea a fost dată mai ales din cauza tensiunilor cu alți călători.

Biletul de tren al pisicii a costat 7 euro

Cuplul de francezi a avut parte de o călătorie care s-a transformat într-o experiență amară. Camille și Pierre, pasageri ai unui TGV cu destinația Vannes, își vor aminti mult timp această călătorie de joia trecută, dar nu din motive plăcute.

Cei doi își luaseră cu ei pisica, pe Monet. Însă, pe parcursul drumului, mieunatul animalului a stârnit plângeri din partea mai multor pasageri și, în cele din urmă, un controlor le-a dat o amendă de 110 euro, potrivit BFMTV.

„A mieunat puțin la începutul drumului și, în urma plângerii unui călător, un controlor ne-a dat amendă”, povestește Camille, încă uluită.

Surprinderea a fost totală pentru cei doi francezi, care, în afară de aceste mieuneli ale pisicii, erau în regulă. Toate biletele, inclusiv cel pentru pisică (7 euro), erau valabile.

În plus, Monet era obișnuit cu călătoriile cu trenul, spune stăpâna lui, și nu provocase niciun alt incident. Pe procesul-verbal însă scrie „pisică ce nu încetează să miaune” și „plângerea mai multor pasageri”.

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

Înainte de a da amenda, controlorul i-ar fi propus lui Camille să își schimbe locul pentru a calma tensiunile, dar ea ar fi refuzat. Pe formular, mențiunea finală a fost „tulburarea ordinii publice”.

Compania feroviară vorbește de tensiuni, nu de mieunături

În fața indignării tinerei, SNCF a dorit să ofere propria versiune. Compania afirmă că „în mod evident nu este vorba de o amendă pentru că pisica mieuna”, ci mai degrabă de tensiunile dintre călătoare și ceilalți pasageri.

Potrivit companiei, șefii de tren ar fi propus deja mai multe soluții alternative, precum mutarea într-un alt vagon pentru a calma situația, însă stăpâna animalului ar fi refuzat. Din perspectiva companiei feroviare, este vorba mai degrabă de un neînțeles decât de o sancțiune pentru mieunatul unei pisici.

SNCF a mai anunțat că intenționează să reia legătura cu Camille pentru a lămuri situația și amintește că o amendă poate fi contestată. Compania promite să reanalizeze cazul după explicațiile călătoarei.

Camille, la rândul ei, a depus deja o contestație oficială și a declarat că nu mai dorește să urce în tren până când SNCF nu va decide asupra acestei amenzi, pe care o consideră profund nedreaptă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE