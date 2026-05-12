Trenul R 5011 a plecat din Gara de Nord din București la ora 4.47, cu destinația Mărășești. Până la Buzău, garnitura a circulat aproape conform programului, însă după plecarea din halta Zoița au apărut probleme tehnice la locomotiva EA 767.

Pe distanța de doar 11 kilometri dintre Zoița și Râmnicu Sărat, trenul a făcut aproape două ore, acumulând întârzieri majore din cauza defecțiunilor și opririlor repetate.

Concret, pe o distanță de 11 km trenul a făcut 112 minute.

În stația Râmnicu Sărat, locomotiva defectă a fost înlocuită, iar trenul și-a continuat drumul cu o întârziere de aproape două ore față de mersul programat.

La Focșani, garnitura a recuperat o parte din întârziere datorită unei staționări mai lungi prevăzute în grafic, însă până la destinația finală, Mărășești, trenul a acumulat din nou minute suplimentare din cauza restricțiilor de viteză de pe traseu.

În final, călătorii au ajuns la destinație cu 98 de minute întârziere.

Problemele legate de întârzieri și defecțiuni sunt tot mai frecvente la CFR Călători, în contextul în care multe locomotive sunt vechi și au depășit termenele pentru reparații și revizii tehnice.

În același timp, mai multe rame electrice noi produse de compania poloneză PESA stau nefolosite în Gara Obor din București, deoarece centrele de mentenanță prevăzute în contract nu au fost încă finalizate.

