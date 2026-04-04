Cât ar urma să coste o călătorie cu metroul, începând din mai 2026

Călătoria cu metroul s-au putea scumpi din nou. Prețul unei călătorii cu metroul ar urma să crească de la 5 la 7 lei începând cu 1 mai. Propunerea a fost formulată de Metrorex.

Contactat de Libertatea, ministrul Transporturilor a precizat că sunt discuții și că decizia finală se va lua în perioada următoare.

Călătoria cu metroul s-a scumpit ultima dată în ianuarie 2025

Ultima modificare a prețurilor biletelor de metrou a avut loc în ianuarie 2025, când costul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei.



Tot atunci, prețurile abonamentelor și ale cartelelor multiple au suferit majorări semnificative: de exemplu, abonamentul lunar a ajuns la 100 de lei, iar cel anual la 900 de lei. Rămâne de văzut cum va influența această nouă scumpire obiceiurile de transport ale bucureștenilor.

Scumpirile au fost anunțate și pentru biletele STB în 2026

Scumpirea biletelor la transportul public din București a fost anunțată încă de la începutul anului de primarul general, Ciprian Ciucu. Măsura vine în contextul în care Primăria Capitalei are probleme mari de bani și caută soluții pentru a-și echilibra bugetul.

Printre propuneri se numără majorări pentru aproape toate tipurile de bilete și abonamente. De exemplu, o călătorie STB ar putea crește de la 3 lei la 5 lei, iar abonamentele lunare și anuale ar urma și ele să fie mai scumpe.

Scumpirile au fost luate în calcul și pentru biletele integrate, valabile atât pe STB, cât și la metrou, unde prețurile ar urma să crească pentru mai multe tipuri de abonamente.