Cercetătorii de la Agenția Spațială Americană (NASA) și Institutul de Celule Stem al Universității California din San Diego au trimis celule stem în spațiu pentru 32-45 de zile.

La întoarcere, celulele au prezentat semne clare de îmbătrânire accelerată comparativ cu probele rămase pe Pământ.

Celulele expuse la microgravitație au prezentat semnale inflamatorii mai pronunțate, telomeri (protejează ADN-ul pe măsură ce celulele se divid repetitiv) mai scurți și instabilitate genomică crescută

Aceste modificări pot reduce capacitatea organismului de a se regenera și cresc riscul de boli cronice asociate vârstei.

„Acesta este probabil cel mai complet și profund studiu al unor caracteristici mutaționale ale zborurilor spațiale pe care l-am văzut vreodată. Este cu siguranță o dovadă a unei oarecare îmbătrâniri”, a declarat Christopher Mason, genetician la Weill Cornell Medicine din New York.

Rezultatele ridică îngrijorări cu privire la efectele pe termen lung ale călătoriilor spațiale asupra sănătății astronauților.

Îmbătrânirea accelerată a celulelor stem poate duce la capacitate redusă de regenerare a țesuturilor, risc crescut de cancer, boli neurodegenerative și probleme cardiace

Studiul se bazează pe cercetări anterioare, inclusiv experimentul NASA din 2019 cu gemenii identici astronauți Mark și Scott Kelly. Scott a petrecut 340 de zile în spațiu într-o misiune către Stația Spațială (ISS, în perioada 2015-2016, alături de fratele său geamăn identic, Mark, servind drept control genetic pe Pământ. Studiul a furnizat date despre modificările fiziologice și moleculare ale corpului uman după o expunere prelungită în spațiu.

