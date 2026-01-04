Ianuarie 2026, luna în care magazinele scapă de stocuri

Anul începe cu unele dintre cele mai mari reduceri. Reducerile de iarnă, cunoscute ca Winter Sales 2026, au loc în luna ianuarie. Campaniile încep în jurul datei de 1 ianuarie și se încheie spre finalul lunii, în jur de 30 ianuarie. Reducerile pot ajunge până la 70%.

Tot în ianuarie are loc și Blue Monday, cea mai deprimantă zi a anului, calculată ca fiind acea luni din a treia săptămână a lunii. În 2026, campaniile dedicate Blue Monday încep în jurul datei de 15 ianuarie, cu reduceri similare, de până la 70%.

Februarie 2026, reduceri pentru Valentines Day

Februarie este luna cadourilor pentru cupluri, iar magazinele profită de acest lucru. Reducerile de Valentines Day au data oficială de 14 februarie 2026. Campaniile promoționale încep de la 1 februarie și se încheie în jurul datei de 15 februarie. Și de data aceasta reducerile anunțate pot ajunge până la 70%.

Martie 2026, luna Mărțișorului și a Zilei Femeii

Martie vine cu mai multe perioade de promoții, una după alta. Reducerile de Mărțișor au loc pe 1 martie 2026, cu campanii care încep din jurul datei de 25 februarie și se încheie chiar în ziua de 1 martie. Reducerile pot ajunge până la 50%.

Reducerile de Ziua Femeii au data oficială de 8 martie 2026. Magazinele pornesc campaniile de la 1 martie și le mențin până în jurul datei de 10 martie, cu reduceri de până la 70%.

După jumătatea lunii, încep reducerile de primăvară. Acestea pornesc după 10–12 martie și se pot întinde până la finalul lunii aprilie, cu reduceri între 60% și 70%.

Aprilie 2026, Paște și Black Friday de primăvară

În aprilie, reducerile devin și mai agresive. Reducerile de Paște 2026 au data oficială de 5 mai, însă campaniile promoționale încep încă de la 1 aprilie și se încheie pe 5 mai. În această perioadă, reducerile pot ajunge până la 80%.

Tot în aprilie are loc și Black Friday de primăvară. Campaniile se desfășoară între 1 și 30 aprilie 2026, iar unele magazine anunță reduceri de până la 90%.

Mai 2026, reduceri pentru evenimente și familie

Luna mai aduce reduceri legate de evenimente personale și sărbători. Ziua Muncii, pe 1 mai 2026, vine cu campanii promoționale care încep în jurul datei de 25 aprilie și se încheie între 4 și 5 mai. Reducerile pot ajunge până la 70%.

Tot în mai începe sezonul nunților, care se întinde până în august. Magazinele de fashion și accesorii oferă reduceri de până la 70%.

Reducerile de Ziua Tatălui au data oficială de 8 mai 2026. Campaniile se desfășoară între 1 și 15 mai, cu reduceri de până la 60%.

Iunie 2026, reduceri pentru copii și începutul verii

Ziua Copilului, pe 1 iunie, este marcată de campanii care încep în jurul datei de 20 mai și se încheie pe 1 iunie. Reducerile pot ajunge până la 70%. Pe tot parcursul lunii iunie au loc reducerile de început de vară, între 1 și 30 iunie 2026, cu reduceri de până la 80%.

În paralel, magazinele organizează și Black Friday de vară, unde unele reduceri ajung până la 90%.

Iulie și august 2026, reduceri de vacanță și Back to School

În iulie 2026 au loc reducerile de vară, între 1 și 30 iulie, cu reduceri de până la 70%. Black Friday de vară se desfășoară între 15 și 30 iulie, cu reduceri de până la 90%.

În august, reducerile de vară continuă între 10 și 25 august 2026, cu reduceri de până la 80%. Tot atunci încep campaniile Back to School, care se desfășoară între 15 august și 15 septembrie 2026, cu reduceri de până la 70%.

Toamna și finalul anului, cele mai așteptate reduceri

Reducerile de toamnă au loc în luna septembrie 2026, între 1 și 30 septembrie, cu reduceri de până la 70%. Reducerile de Halloween se desfășoară în jurul datei de 31 octombrie, cu campanii între 24 octombrie și 4 noiembrie 2026 și reduceri de până la 80%.

Black Friday 2026 are data oficială de 7 noiembrie. Campaniile încep pe 1 noiembrie și se pot întinde până la 30 noiembrie, cu reduceri de până la 90%. Tot în noiembrie au loc Singles Day, pe 11 noiembrie, și Cyber Monday, pe 29 noiembrie.

Anul se încheie cu reducerile de Crăciun 2026. Data oficială este 25 decembrie, iar campaniile promoționale se desfășoară între 1 și 30 decembrie, cu reduceri de până la 80%.

Așadar, dacă vrei cele mai mari reduceri din an, ianuarie și Black Friday sunt perioadele în care găsești cele mai mici prețuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum vrea Donald Trump să conducă Venezuela / Riscă Maduro injecția letală dacă va fi condamnat?

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.RO
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă de Anul Nou. Ținuta care i-a lăsat pe toți fără cuvinte
GSP.RO
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă de Anul Nou. Ținuta care i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cadastru gratuit în mediul rural: înregistrarea proprietăților și succesiunilor, fără costuri pentru cetățeni
Știri România 15:01
Cadastru gratuit în mediul rural: înregistrarea proprietăților și succesiunilor, fără costuri pentru cetățeni
Un șofer de TIR a intrat într-o casă din Bacău, pe care a distrus-o parțial, și a scăpat nevătămat
Știri România 14:35
Un șofer de TIR a intrat într-o casă din Bacău, pe care a distrus-o parțial, și a scăpat nevătămat
Parteneri
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul.ro
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie”
Stiri Mondene 14:15
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie”
Decizia luată de Mădălina Ghenea, după ultimele dezamăgiri în dragoste: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Stiri Mondene 14:00
Decizia luată de Mădălina Ghenea, după ultimele dezamăgiri în dragoste: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Domeniile în care se vor face concedieri masive şi se vor desfiinţa posturi în 2026
ObservatorNews.ro
Domeniile în care se vor face concedieri masive şi se vor desfiinţa posturi în 2026
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.ro
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
GSP.ro
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
Parteneri
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Mediafax.ro
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Politică 12:52
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026