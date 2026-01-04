Ianuarie 2026, luna în care magazinele scapă de stocuri

Anul începe cu unele dintre cele mai mari reduceri. Reducerile de iarnă, cunoscute ca Winter Sales 2026, au loc în luna ianuarie. Campaniile încep în jurul datei de 1 ianuarie și se încheie spre finalul lunii, în jur de 30 ianuarie. Reducerile pot ajunge până la 70%.

Tot în ianuarie are loc și Blue Monday, cea mai deprimantă zi a anului, calculată ca fiind acea luni din a treia săptămână a lunii. În 2026, campaniile dedicate Blue Monday încep în jurul datei de 15 ianuarie, cu reduceri similare, de până la 70%.

Februarie 2026, reduceri pentru Valentines Day

Februarie este luna cadourilor pentru cupluri, iar magazinele profită de acest lucru. Reducerile de Valentines Day au data oficială de 14 februarie 2026. Campaniile promoționale încep de la 1 februarie și se încheie în jurul datei de 15 februarie. Și de data aceasta reducerile anunțate pot ajunge până la 70%.

Martie 2026, luna Mărțișorului și a Zilei Femeii

Martie vine cu mai multe perioade de promoții, una după alta. Reducerile de Mărțișor au loc pe 1 martie 2026, cu campanii care încep din jurul datei de 25 februarie și se încheie chiar în ziua de 1 martie. Reducerile pot ajunge până la 50%.

Reducerile de Ziua Femeii au data oficială de 8 martie 2026. Magazinele pornesc campaniile de la 1 martie și le mențin până în jurul datei de 10 martie, cu reduceri de până la 70%.

După jumătatea lunii, încep reducerile de primăvară. Acestea pornesc după 10–12 martie și se pot întinde până la finalul lunii aprilie, cu reduceri între 60% și 70%.

Aprilie 2026, Paște și Black Friday de primăvară

În aprilie, reducerile devin și mai agresive. Reducerile de Paște 2026 au data oficială de 5 mai, însă campaniile promoționale încep încă de la 1 aprilie și se încheie pe 5 mai. În această perioadă, reducerile pot ajunge până la 80%.

Tot în aprilie are loc și Black Friday de primăvară. Campaniile se desfășoară între 1 și 30 aprilie 2026, iar unele magazine anunță reduceri de până la 90%.

Mai 2026, reduceri pentru evenimente și familie

Luna mai aduce reduceri legate de evenimente personale și sărbători. Ziua Muncii, pe 1 mai 2026, vine cu campanii promoționale care încep în jurul datei de 25 aprilie și se încheie între 4 și 5 mai. Reducerile pot ajunge până la 70%.

Tot în mai începe sezonul nunților, care se întinde până în august. Magazinele de fashion și accesorii oferă reduceri de până la 70%.

Reducerile de Ziua Tatălui au data oficială de 8 mai 2026. Campaniile se desfășoară între 1 și 15 mai, cu reduceri de până la 60%.

Iunie 2026, reduceri pentru copii și începutul verii

Ziua Copilului, pe 1 iunie, este marcată de campanii care încep în jurul datei de 20 mai și se încheie pe 1 iunie. Reducerile pot ajunge până la 70%. Pe tot parcursul lunii iunie au loc reducerile de început de vară, între 1 și 30 iunie 2026, cu reduceri de până la 80%.

În paralel, magazinele organizează și Black Friday de vară, unde unele reduceri ajung până la 90%.

Iulie și august 2026, reduceri de vacanță și Back to School

În iulie 2026 au loc reducerile de vară, între 1 și 30 iulie, cu reduceri de până la 70%. Black Friday de vară se desfășoară între 15 și 30 iulie, cu reduceri de până la 90%.

În august, reducerile de vară continuă între 10 și 25 august 2026, cu reduceri de până la 80%. Tot atunci încep campaniile Back to School, care se desfășoară între 15 august și 15 septembrie 2026, cu reduceri de până la 70%.

Toamna și finalul anului, cele mai așteptate reduceri

Reducerile de toamnă au loc în luna septembrie 2026, între 1 și 30 septembrie, cu reduceri de până la 70%. Reducerile de Halloween se desfășoară în jurul datei de 31 octombrie, cu campanii între 24 octombrie și 4 noiembrie 2026 și reduceri de până la 80%.

Black Friday 2026 are data oficială de 7 noiembrie. Campaniile încep pe 1 noiembrie și se pot întinde până la 30 noiembrie, cu reduceri de până la 90%. Tot în noiembrie au loc Singles Day, pe 11 noiembrie, și Cyber Monday, pe 29 noiembrie.

Anul se încheie cu reducerile de Crăciun 2026. Data oficială este 25 decembrie, iar campaniile promoționale se desfășoară între 1 și 30 decembrie, cu reduceri de până la 80%.

Așadar, dacă vrei cele mai mari reduceri din an, ianuarie și Black Friday sunt perioadele în care găsești cele mai mici prețuri.

