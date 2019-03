„Ministrul ştie că are acest sprijin politic pentru a elabora şi a prezenta în Guvern aceste acte normative şi sunt convins că şi doamna prim-ministru îi acordă sprijin în acest sens, dar nu am discutat cu domnul ministru Toader de peste zece zile, nu ştiu care e stadiul”, a precizat Tăriceanu, la Senat, precizând că este adeptul ideii că în România nu se poate vorbi de o Justiţie corectă atâta vreme cât „nu sunt curmate” practici pe care Curtea Constituţională le-a sancţionat prin deciziile ei.

„Toată ziua se vorbeşte de statul de drept, eu nu am auzit în altă ţară europeană, democrată, de asemenea tehnici, practici de legiferare pe lângă lege, nu am auzit. Trebuie să punem punct la chestiunea aceasta, în pofida unora care au naivitatea să creadă că în România singurul lucru care trebuie să ne preocupe este să funcţioneze bine Procuratura. Eu cred că trebuie să funcţioneze foarte bine Procuratura, dar Procuratura are şi ea obligaţia să respecte Constituţia şi legile. Dacă Procuratura nu înţelege acest lucru, putem să găsim modalităţile prin care legal să aibă constrângeri sau explicaţii mai clare de cum să funcţioneze”, a afirmat preşedintele Senatului.

Tăriceanu a arătat că, pentru ministrul Justiţiei reforma e o sarcină „grea”, pentru că „repunerea în normalitate a Justiţiei din România”.

Întrebat dacă ar trebui să aibă loc o şedinţă a coaliţiei de guvernare în care ministrul Justiţiei să prezinte toate aceste acte normative, liderul ALDE a spus că Toader şi-a asumat aceste lucruri.

„Nu e vorba că-şi doresc social-democraţii, eu cred că ministrul şi-a asumat aceste lucruri pe care doreşte să le facă şi cred că le face, numai că probabil munca pe care o presupune în spate, echipele de experţi ale ministerului au nevoie de ceva timp să termine cu elaborarea tuturor acestor propuneri de acte normative”, a explicat Călin Popescu-Tăriceanu.

El a precizat că nu şi-a schimbat părerea în ceea ce priveşte prestaţia ministrului Justiţiei, iar criticile care i se aduc acestuia demonstrează că „face ceva bine”.

„Nu mi-am schimbat părerea de o săptămână, am mai fost întrebat de acest subiect, iar criticile care i se aduc ministrului mă bucură că vin din toate părţile. Dacă îi deranjează pe aşa de mulţi, probabil că face şi ceva bine. Nu putem să mulţumim sau ministrul nu poate să mulţumească pe toată lumea”, a susţinut Tăriceanu.

În acest moment, ministrul Tudorel Toader aşteaptă votul pe moţiunea simplă care îl vizează, amânată de PSD în Camera Deputaţilor. Între timp, liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat că social-democraţii sunt nemulţumiţi de activitatea lui Tudorel Toader, în condiţiile în care se aşteaptă de la acesta mai multe decizii privind Ordonanţe privind Codurile penale sau protocoalele din justiţie.

Ministrul a anunţat deja, în Parlament, că indiferent dacă va fi remaniat sau nu, îşi va duce mandatul la capăt.

