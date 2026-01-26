Produsul a fost considerat un rebut

„Un muncitor a cusut gura invers din greșeală”, a explicat Zhang Huoqing, proprietara magazinului Happy Sister din Yiwu, unde jucăria este vândută. Deși inițial produsul a fost considerat un rebut și s-a oferit returnarea banilor, clientul nu a mai revenit. Ulterior, fotografii cu jucăria au început să circule pe internet, atrăgând atenția publicului.

„Oamenii glumeau că acest cal care plânge arată ca un angajat la locul de muncă, iar cel zâmbitor ca după program”, a spus Zhang. Popularitatea sa a crescut rapid, iar cererea mare a determinat-o pe Zhang să continue producția versiunii cu fața tristă.

Păpușile Labubu, un fenomen global, ar putea ajunge pe marile ecrane. Foto Shutterstock

Jucăriile „urâte-dar-drăguțe” au devenit un fenomen

Fenomenul „calului care plânge” reflectă un trend mai larg al jucăriilor „urâte-dar-drăguțe”, precum personajul Labubu al companiei Pop Mart. Tinerii angajați din China consideră că expresia jucăriei oglindește stresul și orele lungi de muncă.

Calul care plânge reflectă perfect realitatea oamenilor moderni care muncesc

„Aproape toți cei care intră întreabă de calul care plânge”, a declarat Lou Zhenxian, un vânzător cu peste 25 de ani de experiență în comercializarea jucăriilor festive. Într-o după-amiază, rafturile din magazinul Happy Sister au rămas goale, iar angajații se grăbeau să le reaprovizioneze.

„Vom continua să-l vindem”, a spus Zhang pentru Reuters. „Acest cal care plânge reflectă perfect realitatea oamenilor moderni care muncesc.”