Centre de recrutare înființate, pe repede înainte, în toată țara

Contextul acestei acțiuni este operațiunea antidrog de amploare lansată de Statele Unite în Caraibe, care include desfășurarea de forțe navale și aeriene. Trei distrugătoare ale marinei americane urmează să ajungă în largul coastelor Venezuelei, în apele internaționale.

Maduro consideră această mișcare o „amenințare” și un plan „imoral, criminal și ilegal” de a-l răsturna de la putere sau de a invada țara. Prin această campanie mediatizată de înrolare, liderul venezuelean încearcă să demonstreze forță în fața Washingtonului și să consolideze coeziunea în rândul susținătorilor săi.

În această săptămână, Maduro a anunțat un plan special de desfășurare a 4,5 milioane de milițieni. Miliția, compusă oficial din 5 milioane de persoane, este formată din civili, dar este integrată în armată. Aceasta este considerată un corp care apără ideologia fostului președinte socialist Hugo Chavez.

Centre de recrutare au fost înființate în întreaga țară, în cazărmi, clădiri publice și chiar în palatul prezidențial Miraflores din Caracas. La Cazarma Muntelui, un loc emblematic care domină capitala și unde se află rămășițele lui Hugo Chavez, oamenii au stat la coadă pentru a se înrola.

„Sunt aici pentru a servi țara noastră”, a declarat pentru AFP Oscar Matheus, în vârstă de 66 de ani. „Nu știm ce s-ar putea întâmpla, dar trebuie să ne pregătim și să continuăm să rezistăm”, a adăugat el. Rosy Paravabith, în vârstă de 51 de ani, a completat, imediat după ce a semnat pentru înrolarea în Miliție: „Patria ne cheamă, țara are nevoie de noi”.

Filme cu țărani care analizează hărți și indicații precum „trageți liniar”

După înregistrare, voluntarii intră într-o sală unde este proiectat un documentar despre blocada impusă Venezuelei de națiunile europene în 1902 și 1903. Filmul, realizat în 2017, prezintă imagini de arhivă cu țărani înarmați sau analizând hărți.

În următoarea sală, este expusă o parte din armament, inclusiv o mitralieră calibru 50 din Statele Unite, un lansator de grenade Carl Gustaf suedez și lansatoare de rachete de origine sovietică.

Un locotenent al armatei explică detaliile tehnice, precum raza de acțiune și utilizarea armelor. Când o participantă întreabă dacă se poate trage cu acestea spre cer, militarul răspunde că „este preferabil să fie utilizate liniar”, subliniind că trebuie să se țintească inamicul.

Potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), în 2020, armata venezueleană număra aproximativ 343.000 de membri, pentru o populație de 30 de milioane de locuitori. Aceasta este o dimensiune similară cu cea a Mexicului și este depășită în America Latină doar de Columbia și Brazilia.

Gata să-l apere pe Maduro și Venezuela

Desfășurarea „antidrog” a SUA din ultimele zile vine la scurt timp după ce recompensa pentru informații care să ducă la capturarea lui Maduro a fost dublată la 50 de milioane de dolari. Washingtonul îl acuză pe liderul venezuelean că este liderul unui cartel de trafic de droguri.

În timp ce în străzile Venezuelei posibilitatea unei invazii americane este luată mai degrabă în glumă, iar majoritatea experților consideră puțin probabilă o intervenție directă americană, susținătorii lui Maduro iau situația în serios.

„Mă înrolez pentru Venezuela, trăiască patria!”, strigă voluntarii după ce s-au înscris. Chiar și polițiști și milițieni rezerviști s-au prezentat pentru a-și reafirma angajamentul.

Omaira Hernandez, o femeie în vârstă de 78 de ani, a declarat: „Știu că, având în vedere vârsta mea, nu voi lua o pușcă, dar sunt gata să-i ajut”. În ciuda apelului opoziției de a nu participa la înrolare, campania lui Maduro pare să fi atras un număr semnificativ de susținători.

