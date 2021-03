Campaniile neinspirate care au înfuriat internauții. Cel mai recent exemplu: Burger King

Mesajul a făcut parte dintr-o campanie menită să promoveze lansarea de către lanțul de fast-food a unei inițiative care să contribuie la creșterea numărului de femei bucătar-șef în restaurante. Dar tweet-ul inițial, care făcea parte dintr-o serie mai lungă, a fost întâmpinat de furie și confuzie de la mii de utilizatori de social media, unii descriindu-l ca fiind insensibil.

Pe măsură ce furia a crescut, lanțul Burger King a declarat că este o „greșeală” să nu includă integral inițiativa în primul său tweet. Ulterior, și-a cerut scuze într-un tweet de urmărire, spunând: „Te-am auzit. Am greșit tweet-ul inițial și ne pare rău”.

”Postarea noastră de pe pagina din Marea Britanie a fost concepută pentru a atrage atenția asupra faptului că doar un mic procent de bucătari sunt femei. A fost greșeala noastră să nu includem explicația completă în tweet-ul nostru inițial și să ne adaptăm activitatea în continuare, deoarece suntem siguri că atunci când oamenii vor citi integral angajamentul nostru, vor împărtăși credința noastră în această oportunitate importantă „, potrivit unui comunicat de presă.

Business Insider a prezentat și alte 5 campanii ale unor branduri importante care au stârnit controverse.

Pepsi

the only person who can stop the riots in DC pic.twitter.com/HkhvGtmYt2 — speen (@speenAIO) January 6, 2021

Campania Pepsi ”Live for Now” a fost probabil una dintre cele mai controversate campanii publicitare din ultimul deceniu. În aceasta, supermodelul Kendall Jenner a participat la un protest și i-a înmânat unui ofițer de poliție o cutie de Pepsi.

Campania a fost întâmpinată cu critici acerbe, deoarece a fost perceput ca banalizând mișcările de justiție socială, cum ar fi protestele Black Lives Matter.

Bloomingdales

Did #Bloomingdales rly think it was ok to put out a „Spike your best friend’s egg nog when they’re not looking” ad? pic.twitter.com/bnwRZU82LW — Rory (@Rory_Moe) November 13, 2015

Magazinele americane de lux Bloomingdales s-au confruntat cu val uriaș de critici în 2015, când au lansat o reclama care părea să fie inspirată de violul de cunoștințe, în catalogul sezonului lor de sărbători, conform The Wall Street Journal.

În reclamă apare o femeie care râde cu capul întors, în timp ce un bărbat îmbrăcat la ”patru ace” o privea. Anunțul suna astfel: ”Îndepărtează-te de cel mai bun priten când nu se uită”.

Consumatorii au apelat la rețelele de socializare pentru a critica inadecvarea și înfiorarea anunțului, ceea ce a determinat firma să emită scuze publice prin contul său de Twitter.

„Am auzit feedback-ul dvs. despre exemplarul catalogului nostru, care a fost inadecvat și de prost gust. Lanțul Bloomingdale își cere scuze sincer”, a scris pe Twitter compania.

KitchenAid

Oof: KitchenAid mocks Obamas dead grandma; attempts damage control https://t.co/dXF1zJAKPr pic.twitter.com/JHY1zxZZms — Arin Dey (@arin_day) June 26, 2015

Producătorul de aparate electrocasnice KitchenAid a postat pe Twitter o glumă despre bunica moartă a fostului președinte al SUA, Barak Obama, în timpul dezbaterii prezidențiale din 2017, conform Insider.

Tweetul a fost incredibil de jignitor, ceea ce a determinat compania să îl șteargă imediat și să-și ceară scuze.

Macy’s

Donald Trump FOTO: CAP/MPI/RS ©RS/MPI/Capital Pictures

În vara anului 2015, peste 700.000 de persoane au contactat lanțul de magazine Macy’s pentru a solicita întreruperea legăturilor comerciale cu Donald Trump, care era președinte la acea vreme.

Decizia de a pune capăt relației cu Donald Trump a venit după ce acesta s-a referit la imigranții din Mexic drept „ucigași și violatori”, a explicat CNN.

Victoria’s Secret

Victorias Secret campaign showed that the “The Perfect Body” is thin and toned, and you probably dont have it. After widespread backlash, it changed the campaigns theme to “A Body for Every Body.” #EpicMarketingFails #TLCMarketingConsultantshttps://t.co/jCKutK9tao — TLC Marketing Consultants (@TLCMarketingKC) June 6, 2019

Retailerul de lenjerie și îmbrăcăminte Victoria’s Secret a fost puternic criticat pentru o reclamă care prezenta sloganul „Corpul perfect”.

Sloganul, care se referea la linia de lenjerie a mărcii Body, a prezentat imagini cu Victoria’s Secret Angels pe site-ul companiei și în magazinele din Marea Britanie.

Reclama a stârnit hashtag-ul Twitter #iamperfect. S-a considerat că s-a jucat cu nesiguranța femeilor și că a trimis mesaje dăunătoare despre imaginile corpului feminin, a scris The Huffington Post.

Citeşte şi:

Cum și-a „tunat” un buzoian căruța: claxon, radio și scaune comode. „Când ies pe stradă, toți sunt cu ochii pe mine”

Dorian Popa și-a făcut o nouă intervenție estetică. Vrea să aibă un chip perfect la 32 de ani

România – Macedonia de Nord, debutul tricolorilor în preliminariile CM 2022 (ora 21.45, Pro TV). Selecționerul Mirel Rădoi anunță dacă stă pe bancă cu două ore înainte de meci

PARTENERI - GSP.RO Mario Mutu s-a transformat într-un tânăr cuceritor! Cum arată acum fiul Alexandrei Dinu

Playtech.ro Dr. Adina Alberts a făcut anunțul în miez de noapte: ‘Abia ăsta se poate numi vaccin’

Observatornews.ro Andreea a fost aruncată de iubit de la etajul 8, în Republica Dominicană. După aproape trei ani, criminalul și-a aflat pedeapsa

HOROSCOP Horoscop 25 martie 2021. Berbecii au o zi cam complicată, în care planurile lor pot fi date peste cap

Știrileprotv.ro Cercetătorii au trimis viță de vie în spațiu pentru un an. Neașteptat ce s-a întâmplat când au replantat-o pe Pământ

Telekomsport Dramatic! O campioană a României a fost violată cu bestialitate. Teroarea nu s-a terminat aici. Ce a făcut agresorul

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)