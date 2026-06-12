Canalul va avea 107 kilometri și va traversa nordul Franței

Canalul Seine-Nord Europe va lega Compiègne, din departamentul Oise, de Aubencheul-au-Bac, în nordul Franței. Ruta va traversa regiunea Hauts-de-France și va fi piesa centrală a conexiunii fluviale Seine-Escaut.

Această conexiune este importantă pentru că va deschide bazinul Senei către rețeaua navigabilă din Belgia și Olanda. Practic, mărfurile din zona Parisului și din nordul Franței vor putea ajunge mai ușor către porturile Dunkerque, Anvers și Rotterdam.

Canalul va avea o lățime de 54 de metri și va permite circulația unor barje de mare capacitate. În prezent, actualul Canal du Nord este considerat un blocaj, pentru că poate primi nave mult mai mici.

Navele vor putea transporta până la 4.400 de tone

Unul dintre cele mai importante efecte ale noului canal va fi creșterea masivă a capacității de transport. Pe actuala rută, navele pot transporta aproximativ 650 de tone. Pe Canalul Seine-Nord Europe, vor putea circula convoaie fluviale de până la 4.400 de tone. Asta înseamnă echivalentul a aproximativ 220 de camioane pentru un singur convoi fluvial mare.

Autoritățile franceze estimează că, la câțiva ani după deschidere, canalul ar putea transporta aproximativ 17 milioane de tone de mărfuri pe an. Miza este mutarea unei părți importante a transportului de marfă de pe șosele pe apă.

Un milion de camioane mai puțin pe șoselele din Franța

Compania care gestionează proiectul estimează că noul canal ar putea reduce traficul rutier cu aproximativ un milion de camioane grele pe an în Franța. La nivelul întregii conexiuni Seine-Escaut, scăderea ar putea ajunge la 2,3 milioane de camioane grele pe an.

Pentru transportatori și pentru industria din regiune, avantajul este legat de costuri și de capacitate. O barjă poate duce o cantitate mult mai mare de marfă decât un camion, cu un consum mai mic raportat la tona transportată.

Autoritățile mai spun că, pe o perioadă de 40 de ani, proiectul ar putea duce la o reducere de peste 50 de milioane de tone de CO2.

62 de poduri, 3 poduri-canale și 7 ecluze

Canalul Seine-Nord Europe nu înseamnă doar săparea unei rute de apă. Proiectul include o întreagă rețea de construcții mari. Vor fi realizate 62 de traversări rutiere și feroviare, astfel încât drumurile și căile ferate să poată trece peste canal. Sunt prevăzute și 3 poduri-canale, inclusiv o structură de peste 1,3 kilometri peste Somme.

Proiectul include și 7 ecluze, una dintre ele urmând să facă legătura cu actualul Canal du Nord. Ecluzele sunt instalațiile care permit navelor să urce sau să coboare între sectoare de apă aflate la niveluri diferite. În total, peste 1.200 de hectare vor fi folosite pentru plantări și amenajări de mediu.

Proiectul a fost reevaluat la 7,3 miliarde de euro

Estimările de cost au crescut de-a lungul timpului. În acordul de finanțare din 2019, investiția necesară pentru construcția canalului era estimată la 5,1 miliarde de euro. După obținerea autorizației finale de mediu, în 2024, și după reevaluările tehnice și de calendar, costul țintă la finalul lucrărilor a fost stabilit, la începutul anului 2026, la 7,3 miliarde de euro.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, statul francez și autoritățile locale care conduc Société du Canal Seine-Nord Europe, instituția publică responsabilă de implementare.

Va face parte din cea mai mare rețea fluvială interioară din Europa

Canalul Seine-Nord Europe este doar una dintre piesele mari ale rețelei Seine-Escaut. Întregul sistem va conecta Franța, Belgia și Olanda printr-o rețea de 1.100 de kilometri de căi navigabile de mare capacitate.

Rețeaua va lega cinci porturi maritime, zeci de porturi interioare și sute de localități. Scopul este să creeze o rută de transport mai eficientă între bazinul Parisului, nordul Franței, Belgia, Olanda și marile porturi din nordul Europei.

Pentru regiunea Hauts-de-France, canalul este prezentat și ca un proiect economic, nu doar ca o lucrare de transport. Autoritățile spun că noile porturi interioare și rutele de mărfuri ar putea atrage investiții și locuri de muncă.

Lucrările au intrat într-o etapă nouă în iunie 2026

Pe 9 iunie 2026, la Oisy-le-Verger, a fost marcat începutul primelor mari lucrări din zona Artois-Cambrésis, la una dintre ecluzele importante ale proiectului. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților franceze, ai Uniunii Europene, ai Băncii Europene de Investiții și ai partenerilor din Belgia.

Momentul a fost prezentat de compania de proiect drept o etapă importantă, după ani de pregătiri, amânări, reevaluări și proceduri administrative. Conform calendarului actual de pe site-ul proiectului, canalul ar urma să lege Compiègne de Aubencheul-au-Bac până în 2032.

Deși dezvoltatorii prezintă canalul ca pe o soluție pentru reducerea transportului rutier și pentru scăderea emisiilor, unele organizații și cercetători au pus sub semnul întrebării amploarea beneficiilor climatice anunțate și au atras atenția asupra impactului lucrărilor asupra terenurilor, habitatelor și mediului local. Compania de proiect susține însă că protecția mediului este inclusă în planul lucrărilor, prin plantări, zone umede, coridoare pentru animale și amenajări ecologice.

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